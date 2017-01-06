2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

雞祥富貴

Salvatore Ferragamo自1970年代採用動物主題打造絲巾，而今年的雞年特別款更是充滿藝術美感，四周圍繞著Ferragamo設計中常見的典雅花葉圖案，使此款特別版絲巾彷彿一幅藝術珍品。

除了兩款全新印花絲巾，多彩印花領帶及造型袖釦同樣將Salvatore Ferragamo來自佛羅倫斯的義大利風格和現代時尚氣息彰顯得淋漓盡致。

雞年緹花領帶有多種色彩可選。

圖片提供／Salvatore Ferragamo