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《金雞報喜》5

2017-01-06

記者方惠宗／台北報導

雞祥富貴

Salvatore Ferragamo自1970年代採用動物主題打造絲巾，而今年的雞年特別款更是充滿藝術美感，四周圍繞著Ferragamo設計中常見的典雅花葉圖案，使此款特別版絲巾彷彿一幅藝術珍品。

除了兩款全新印花絲巾，多彩印花領帶及造型袖釦同樣將Salvatore Ferragamo來自佛羅倫斯的義大利風格和現代時尚氣息彰顯得淋漓盡致。

雞年緹花領帶有多種色彩可選。

圖片提供／Salvatore Ferragamo

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  • Salvatore Ferragamo以公雞圖騰為雞年配件系列添進喜慶與祝福。圖為雞年公雞領帶7,200元。

    Salvatore Ferragamo以公雞圖騰為雞年配件系列添進喜慶與祝福。圖為雞年公雞領帶7,200元。

  • Salvatore Ferragamo雞年印花絲巾，10,500元。

    Salvatore Ferragamo雞年印花絲巾，10,500元。

  • Salvatore Ferragamo雞年印花絲巾，14,900元。

    Salvatore Ferragamo雞年印花絲巾，14,900元。

  • Salvatore Ferragamo雞年造型袖釦，9,900元。

    Salvatore Ferragamo雞年造型袖釦，9,900元。

  • Salvatore Ferragamo以公雞圖騰為雞年配件系列添進喜慶與祝福。圖為雞年公雞領帶7,200元。

    Salvatore Ferragamo以公雞圖騰為雞年配件系列添進喜慶與祝福。圖為雞年公雞領帶7,200元。

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