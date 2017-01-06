| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

趙成珍挑逗黑白鍵 今明會樂迷

2017-01-06

〔記者楊媛婷／台北報導〕贏得去年蕭邦國際鋼琴賽大獎的南韓新秀趙成珍，將於今、明兩天分別在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行在台灣的首度獨奏會，靦腆的趙成珍表示聽說台灣人非常喜愛古典樂，期待與台灣樂迷以琴相會。

「鍍金」後的趙成珍演出從一年20場增加至80場，但22歲的他卻認為生活並沒有改變，除了到世界各地巡迴演出外，其他時間他仍投入琴藝的精進，昨天記者會上趙成珍以價值千萬的史坦威名琴「Arabesque」演奏蕭邦的《前奏曲》，詩意又具靈氣的琴音讓人沉醉，趙成珍說蕭邦是他心中最偉大的作曲家之一，每個音符都充滿了情感、撫慰人心，「我都揣摩蕭邦的心情來演繹作品」，被古典樂深深薰陶的他不愛打扮，直言希望把更多時間投入練琴。

近年韓流席捲世界流行樂壇，隨著南韓政府有計畫栽培與投入，南韓在古典樂壇的勢力也不容小覷，被問及韓流是否也會吹進古典樂壇？趙成珍坦言有點困難，他指出相較古典樂，流行樂的受眾較多，但也期許未來有更多人能走入音樂廳聆賞。

趙成珍這次來台獨奏會除了演出蕭邦的24首《前奏曲》外，為了呈現維也納學派的演變，也會演出貝爾格的《b小調鋼琴奏鳴曲》與舒伯特的《c小調鋼琴奏鳴曲》，在台灣演出結束後，趙成珍將轉往日本演出，並準備前往美國舉行首場在卡內基音樂廳的演出。

廣告
  • 去年蕭邦國際鋼琴賽大獎金獎得主的南韓新秀趙成珍昨日抵台，今、明兩天分別於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行鋼琴獨奏會。（記者胡舜翔攝）

    去年蕭邦國際鋼琴賽大獎金獎得主的南韓新秀趙成珍昨日抵台，今、明兩天分別於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行鋼琴獨奏會。（記者胡舜翔攝）

  • 去年蕭邦國際鋼琴賽大獎金獎得主的南韓新秀趙成珍昨日抵台，今、明兩天分別於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行鋼琴獨奏會。（記者胡舜翔攝）

    去年蕭邦國際鋼琴賽大獎金獎得主的南韓新秀趙成珍昨日抵台，今、明兩天分別於台北國家音樂廳、台中國家歌劇院舉行鋼琴獨奏會。（記者胡舜翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：趙成珍挑逗黑白鍵 今明會樂迷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.