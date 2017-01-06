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〈CES視界大戰〉日韓拚鬥高畫質電視 色彩超逼真

2017-01-06

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞高畫質電視競賽在今年美國消費電子展CES更上一階，日韓品牌互不相讓，畫面色彩超逼真。

Sony以OLED電視A1E嗆聲韓廠，因為機身纖薄，採用Acoustic Surface技術，省略傳統喇叭，可直接由螢幕發出聲音。LG主打旗艦級OLED電視W7系列，最薄僅2.57公厘，強調畫質佳，電視壁掛在牆上時，就像一幅畫一樣美。三星也有新代量子點QLED電視應戰，號稱百分百重現影像色彩。

此外，LG擴展智慧家庭應用，推出多款服務型機器人，包括Hub Robot居家機器人，可串連其他智慧家電，且會透過簡單的動作和使用者互動，顯見機器人趨勢在今年會更風行。

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  • LG Hub Robot居家機器人，可串連其他智慧家電。（美聯社）

    LG Hub Robot居家機器人，可串連其他智慧家電。（美聯社）

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