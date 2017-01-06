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CES引爆戰火 華碩全球首款 AR+VR手機─ZenFone AR虛擬影像連結現實場景 購物擬真手遊逼真

2017-01-06

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞每年科技業第一場大秀2017美國消費電子展CES登場，搶先點燃手機戰火，華碩開出第一槍，發表全球首款結合AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）的手機ZenFone AR；三星、HTC在CES展後接力有新機登台，今年手機大戰從今年1月開始就很精采。

一如外界預料，華碩在CES端出ZenFone AR，最大突破是同時支援AR、VR技術，AR不同於VR是進一步將虛擬影像連結現實場景，華碩展示和服裝品牌Gap合作，不用到實體店面，在家就能透過虛擬人體從任何角度觀看試穿效果，未來網購更便利。硬體規格同樣很頂級，內建8GB記憶體亦是全球首創，以及5.7吋2,560×1,440螢幕、高通S821處理器。第二季上市。

華碩同步亮相主打拍照的ZenFone 3 Zoom，搭載1,200萬畫素雙主相機、5,000mAh大容量電池，且在7.9公厘的輕薄機身中塞進2.3倍光學變焦。

雖然HTC在CES專攻VR，主打VIVE移動定位器、VIVE頭戴式耳機二款新配件，並宣布今年會推出商業型無線虛擬實境套件組，對於手機市場仍有強烈企圖心，前幾天已發出台灣邀請函，1月12日有新機現身，外界傳言是大螢幕旗艦手機。

三星去年因為Note 7夭折，下半年面臨無機王應戰的局面，幸好中階J7爭氣，台灣銷售頗佳，今年持續擴大中階戰將，新代A5、A7搶先HTC一天將於11日登台，首度將IP68防水下放中階手機。

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  • HTC宣布將推出VIVE移動定位器、VIVE頭戴式耳機二款配件。

    HTC宣布將推出VIVE移動定位器、VIVE頭戴式耳機二款配件。

  • 華碩ZenFone 3 Zoom主打拍照，搭載1,200萬畫素雙主相機。

    華碩ZenFone 3 Zoom主打拍照，搭載1,200萬畫素雙主相機。

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