夏姿．陳春夏 窗櫺折射堆疊詩意─西班牙聖家堂靈感 珠繡花朵七彩窗景 營造豐盈美感

2017-01-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕Shiatzy Chen夏姿．陳春夏「裁雲」系列以窗櫺為靈感，將西班牙聖家堂的窗櫺與窗外的風景融入服裝，裁出七彩炫目的窗景。

春夏系列以淨白色調的「引光裁雲」出發，鏤空蕾絲營造出窗櫺的透視感，採用聚酯纖維材質製作的運動風外套如雲朵般蓬鬆柔軟，與浪漫蕾絲恰成對比。「綺麗窗櫺」則在服裝上「開窗」，內襯七彩窗櫺，搭配珠繡花朵，彷彿透過服裝看見窗景。「霓裳印象」以獨家開發的印花為主要元素，將彩繪窗櫺、教堂屋頂輪廓與窗景以數位印花層疊重組，創造出光影折射的豐盈美感，「花繪詩意」則將教堂外的花卉藤蔓雕刻以數位印花重現，為本季另一重點印花。

「玩味結構」將聖家堂的尖塔造型融入服裝結構，為中式立領帶來新詮釋，搭配挖肩設計，在身體上創造出新奇的空間感。「晶燦幾何」大量應用亮片與繡線刺繡出幾何線條，內藏透明裸紗，在行進間不經意露出，營造豐富層次。

男裝的「窗櫺」改用男士們較能接受的幾何雕刻人造皮與膠底網眼布呈現，並在剪裁上突顯窗櫺意象，展現男士們的俐落感；然而「霓裳印象」與「花繪詩意」的印花也沒缺席，獻給花花公子們。