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巧味禮 好講究

2017-01-05

記者凃盈如／台北報導

今年雖然景氣冷，但這狀態反而讓人們對於送禮更講究，半島精品店商品暨行銷總監陳筱鈴指出，在去年底就已有台灣金融業以及建設公司集團，針對過年送禮訂下大單。陳筱鈴表示，一般消費者預算多落在1,000元上下，但若有些預算，2,000元就能送得體面而豐富。

微熱山丘新年限定包裝設計，結合2017年傳統生肖，以生意盎然的可愛小雞，帶出充滿希望、充滿活力的新年意涵，掀開喜氣的紅色布幔，一窩暖黃羽毛的小小雞們，彷彿正喧鬧地慶祝嶄新氣象。微熱山丘的鳳梨酥、蜜豐糖蛋糕皆有新年包裝，價格帶約落在300～630元，以扎實溫暖的份量來表達心意。

至於新東陽近來則串聯公益捐贈，來傳達溫暖的人情味。只要購買「愛．傳承禮盒」1盒，新東陽就為消費者捐贈新東陽多穀豬肉鬆乙罐255g（市價320元）給弱勢孩童，受贈單位為世界和平會、安得烈食物銀行，讓購買贈禮時也能將愛傳達到世界各個角落。

至於新光三越旗下自營品牌──好好集，今年春節更跨界與心路基金會聯手合作，推出「禮心情意重」系列禮盒，支持台灣在地好物，並為弱勢團體盡一份心力。「好好有心」禮盒，內含日月潭紅茶茶香蛋捲，搭配台東小農自然耕作的在地茶葉。此外，好好集也推出多款禮盒，理念仍然根植於網羅台灣特色產物，支持在地小農，發揚傳承產業。

註：實際售價及優惠活動，依各通路而定。

圖片提供／GODIVA、smith&hsu、半島精品店、微熱山丘、新光三越、 新東陽、禮坊、星巴克

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  • 點心配咖啡最合拍了！星巴克於元旦限量推出的「雞鳴春曉新春禮」，以雞年為主題，包含提袋、馬克杯、隨行卡、咖啡組合到紅包袋等共計7種商品，1,700元，單店限量10組。

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  • smith&hsu 八scone禮盒，內含4種口味Scone：原味、蔓越莓，以及冬限定的烏龍茶黑豆以及牛奶糖巧克力豆，加贈No.94保加利亞玫瑰綠茶以及No.32特級魯依伯斯花草茶茶包各1包，原價1,035元，特價850元。

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  • GODIVA雞年巧克力禮盒，包裝選擇了代表新年喜氣的正紅色，巧克力則帶有可愛的金雞形象。分9顆、18顆、28顆裝，價格帶為1,350～3,300元。

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  • 好好集2017春節禮盒，嚴選台灣北中南東各地代表好物，集結職人們認真經營地方的每一份心意，成就送禮最美的真心誠意。「禮心情意重─好好有愛」原價1,415元，特價1,380元。

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  • 禮坊好事發生瓷盤年糖禮盒，外盒採雙面燙金方式製作，正面為禮坊雞年的設計圖騰，搭配逗趣可愛的表情人物，內含3款具有祝福寓意的糖果，有好事花生花生巧克糖、杏福滿滿杏仁巧克糖、脆脆平安米果巧克糖，980元。

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  • 新東陽愛傳承禮盒，內含蜜汁豬肉乾、肉鬆蛋捲、豬肉鬆罐、鮭魚鬆罐、香辣豬肉絲、煙燻魷魚絲，原價1盒820元，公益價799元，限量5,000盒。

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  • 半島精品店2017春節招財進寶日曆禮盒，以七巧板設計概念為發想，每一格都是半島酒店的人氣美食、港味茶點，除了食用，也可以玩賞七巧板遊戲。2,688元，限量88盒。

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  • 微熱山丘2017新年限定包裝，鳳梨酥有10及15個裝，價格分別為420元、630元，蜜豐糖蛋糕新年包裝提供原味及老梅口味，價格分別為新台幣300元、350元。

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