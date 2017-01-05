2017-01-05

記者凃盈如／台北報導

今年雖然景氣冷，但這狀態反而讓人們對於送禮更講究，半島精品店商品暨行銷總監陳筱鈴指出，在去年底就已有台灣金融業以及建設公司集團，針對過年送禮訂下大單。陳筱鈴表示，一般消費者預算多落在1,000元上下，但若有些預算，2,000元就能送得體面而豐富。

微熱山丘新年限定包裝設計，結合2017年傳統生肖，以生意盎然的可愛小雞，帶出充滿希望、充滿活力的新年意涵，掀開喜氣的紅色布幔，一窩暖黃羽毛的小小雞們，彷彿正喧鬧地慶祝嶄新氣象。微熱山丘的鳳梨酥、蜜豐糖蛋糕皆有新年包裝，價格帶約落在300～630元，以扎實溫暖的份量來表達心意。

至於新東陽近來則串聯公益捐贈，來傳達溫暖的人情味。只要購買「愛．傳承禮盒」1盒，新東陽就為消費者捐贈新東陽多穀豬肉鬆乙罐255g（市價320元）給弱勢孩童，受贈單位為世界和平會、安得烈食物銀行，讓購買贈禮時也能將愛傳達到世界各個角落。

至於新光三越旗下自營品牌──好好集，今年春節更跨界與心路基金會聯手合作，推出「禮心情意重」系列禮盒，支持台灣在地好物，並為弱勢團體盡一份心力。「好好有心」禮盒，內含日月潭紅茶茶香蛋捲，搭配台東小農自然耕作的在地茶葉。此外，好好集也推出多款禮盒，理念仍然根植於網羅台灣特色產物，支持在地小農，發揚傳承產業。

註：實際售價及優惠活動，依各通路而定。

圖片提供／GODIVA、smith&hsu、半島精品店、微熱山丘、新光三越、 新東陽、禮坊、星巴克