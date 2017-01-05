2017-01-05

記者凃盈如／台北報導

拜訪長輩時，若能攜帶兼顧「養生」需求的禮盒，通常讓人感到溫暖貼心。迪化街80年老店「老協珍」憑藉著數十年挑選乾貨經驗與烹調手藝，打造貨真價實的美食，今年特別的是，老協珍與康寧餐具合作，聯合推出「康寧晶寶鍋4L」×「干貝熬雞湯」獨家湯品鍋品套組，先前熱銷近萬組，因應春節到來，再加碼推出第2波年菜限量專案，可在多個通路購得。

「年菜」是許多主婦的大課題，若能使用簡易而營養的醬料便能為料理增色，省去許多烹飪上的難題。美威鮭魚推出的「鮭魚干貝XO醬禮盒」以鮭魚象徵年年有餘，並帶來其富含Omega-3不飽和脂肪酸等多種營養元素，讓消費者在家中輕鬆完成料理。

至於年節泡茶、嗑牙，是團圓場景之一，近來許多品牌推出安心履歷，譬如萬歲牌堅果除了健康香脆，也打造完整透明的堅果安心履歷，讓消費者過年零食吃得安心！

此外，王德傳今年推出多款禮盒，且強調都是與茶農契作的優良茶品，尤其手工炭焙烏龍系列與紅茶，更特別以自然農法栽種、無施作農藥，所有茶品皆備有完整的生產與檢驗紀錄、全面e化，只要掃描茶品QR-Code，就能立刻查詢每一支王德傳茶品的生產批號、產地、商品訊息、包裝日期以及詳細的SGS檢驗報告。至於德國有機草本茶品牌B&G德國農莊Tea Bar，看準年節有機茶飲商機，推出一系列豐富多元的春節茶品禮盒及優惠，各式禮盒一應俱全，數十種有機草本茶品，滿足各族群的送禮需求。

註：實際售價及優惠活動，依各通路而定。

圖片提供／SOGO、三得利、王德傳、 美威鮭魚、康寧、德國農莊、萬歲牌、新光三越