開運內衣 買一送一誘客

2017-01-05

〔記者吳佩樺／台北報導〕迎接農曆春節，抓緊「好彩頭」商機，台灣奧黛莉旗下Easy Shop一口氣在年節前推出近40款開運內衣，且祭出買一送一大搶客。

台灣奧黛莉品牌經理陳玉芬表示，不少女性喜歡在過年穿上象徵開運的紅色內衣來增添喜氣，帶動紅色內衣在過年檔期的銷售業績是平常的3倍以上，十分可觀。不同以往，今年以定位「賀歲片」的微電影來宣傳，長達95秒，以幽默、搞笑的手法呈現，期盼在「沉悶」的市場景氣中，注入歡樂。

此外，趁著年前搶購旺季，旗下另一品牌Audrey同步推出「魔塑V Bra」系列新款內衣，針對小胸女性設計下厚上薄的3公分厚度罩杯，營造自然的V型深溝。1月18日起至2月17日，民眾於台中高鐵站活動區拍照打卡，就有機會獲得魔塑V Bra內衣。

圖片提供：Easy Shop