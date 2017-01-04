糖果美顏手機 人工寶石微奢華

2017-01-04

〔記者吳佩樺／台北報導〕法國SUGAR糖果手機宣布引進F7 mini、Y7 Max二款新機，和施華洛世奇跨界合作，展現低調的奢華感。

主攻女性族群的F7 mini，在主相機鏡頭上鑲嵌20顆人工寶石，內建一鍵美顏功能，隨時拍出美照。配置5吋Full HD螢幕、1,300萬畫素主相機，搭配中華電信指定方案，月付998元，手機0元，贈送原廠限量配件包。

5.5吋HD螢幕的Y7 Max外型較為陽剛，鎖定男性客層，機身側邊按鍵亦用上14顆人工寶石，主打4,000mAh大容量電池，搭配台灣大哥大指定方案，月付999元，手機0元，加贈限量智能音響情感燈。