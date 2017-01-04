| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 消費

糖果美顏手機 人工寶石微奢華

2017-01-04

〔記者吳佩樺／台北報導〕法國SUGAR糖果手機宣布引進F7 mini、Y7 Max二款新機，和施華洛世奇跨界合作，展現低調的奢華感。

主攻女性族群的F7 mini，在主相機鏡頭上鑲嵌20顆人工寶石，內建一鍵美顏功能，隨時拍出美照。配置5吋Full HD螢幕、1,300萬畫素主相機，搭配中華電信指定方案，月付998元，手機0元，贈送原廠限量配件包。

5.5吋HD螢幕的Y7 Max外型較為陽剛，鎖定男性客層，機身側邊按鍵亦用上14顆人工寶石，主打4,000mAh大容量電池，搭配台灣大哥大指定方案，月付999元，手機0元，加贈限量智能音響情感燈。

廣告
  • 法國SUGAR手機和施華洛世奇跨界合作，展現低調的奢華感。（記者吳佩樺攝）

    法國SUGAR手機和施華洛世奇跨界合作，展現低調的奢華感。（記者吳佩樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： SUGAR糖果時尚手機
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：糖果美顏手機 人工寶石微奢華


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.