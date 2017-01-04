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〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV

2017-01-04

﹝記者方維鐸／台北報導﹞2016年台灣新車市場延續了前一年的銷售力道，在國際油價持續走低及政府汽車舊換新減稅方案的利多因素激勵下，這一年新車銷售量再度突破40萬輛大關，來到439,629輛，要比2015年成長了4.5％，這是從2008年車市慘跌至23萬輛不到後的最高點。

綜觀2016年的10大暢銷車排行榜，豐田一如以往是最大的贏家，其Corolla Altis和RAV4不僅蟬聯國產車與進口車的銷售冠軍，同時也是國內所有乘用車銷售的冠亞軍；此外，豐田的迷你車Yaris和轎旅車Wish分居乘用車銷售排行的第3和第4名，小型房車Vios也擠入Top 10之內，排在第10名。憑藉這5大車系的狂銷熱賣，讓豐田品牌達成124,311輛的銷售總成績，市場佔有率達28.3％。

裕隆日產2016年的整體表現要比2015年進步，一舉有Tiida、Livina和X-Trail共3款車打入前10大，排名分居第5、第8和第9名。

Mazda3車系則以進口車身分衝上總排名第6的位置，創下11,324輛的銷售佳績；本田CR-V依舊是最暢銷的國產SUV，2016一整年賣出了10,545輛，在全部乘用車銷售排行第7名。

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  • ＜2016年台灣乘用車銷售Top 10＞

    ＜2016年台灣乘用車銷售Top 10＞

  • 〈第一名〉豐田Corolla Altis

    〈第一名〉豐田Corolla Altis

  • 〈第二名〉豐田RAV4（進口車）

    〈第二名〉豐田RAV4（進口車）

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相關關鍵字： Corolla Altis Mazda 本田汽車 裕隆日產 豐田
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