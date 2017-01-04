〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
2017-01-04
﹝記者方維鐸／台北報導﹞2016年台灣新車市場延續了前一年的銷售力道，在國際油價持續走低及政府汽車舊換新減稅方案的利多因素激勵下，這一年新車銷售量再度突破40萬輛大關，來到439,629輛，要比2015年成長了4.5％，這是從2008年車市慘跌至23萬輛不到後的最高點。
綜觀2016年的10大暢銷車排行榜，豐田一如以往是最大的贏家，其Corolla Altis和RAV4不僅蟬聯國產車與進口車的銷售冠軍，同時也是國內所有乘用車銷售的冠亞軍；此外，豐田的迷你車Yaris和轎旅車Wish分居乘用車銷售排行的第3和第4名，小型房車Vios也擠入Top 10之內，排在第10名。憑藉這5大車系的狂銷熱賣，讓豐田品牌達成124,311輛的銷售總成績，市場佔有率達28.3％。
裕隆日產2016年的整體表現要比2015年進步，一舉有Tiida、Livina和X-Trail共3款車打入前10大，排名分居第5、第8和第9名。
Mazda3車系則以進口車身分衝上總排名第6的位置，創下11,324輛的銷售佳績；本田CR-V依舊是最暢銷的國產SUV，2016一整年賣出了10,545輛，在全部乘用車銷售排行第7名。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Corolla Altis Mazda 本田汽車 裕隆日產 豐田
消費‧本日最多瀏覽
- 〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
- 糖果美顏手機 人工寶石微奢華
- Sony XZ搶客 送日本雙人遊機票
- 新年星希望 不對稱焦點
- 福特小改款Kuga 安全智能吸客
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 李光耀女兒 新年砲向習近平
- 學者︰營所稅可提高 決戰點在綜所稅
- 大樂透頭獎連9摃
- 嘉市夜市提款機旁 變垃圾堆
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 桃竹苗四縣市健保給付 今年每人增1200元
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 劉崇鳳／羊
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 違停嗆警「王八蛋」 男遭壓制反控警圍毆
- 韓女團競爭壓力大 「露毛」求知名度？！
- 中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 捐血集點換黑熊杯杯 邀入列
- 自由廣場》感謝日本替台灣正名
- 台中國際機場揭牌 爭取廉航維修
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 20隼鷹升級中職 森榮鴻棲身當跳板
- 嘉市副市長 前彰師大校長張惠博接任
- 言語刺激導致跳樓 也算加工自殺
- 新諾羅病毒 可能春節後盛行
- 至少可打到40歲 恰恰盼回台已「約定」
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- 台微體關節炎新藥 獲二期臨床試驗
- 搶劫退將 「小紅帽」露餡
- 財劃法未修正 朱立倫︰6年少900億
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2
- 【洛杉磯傳真】 王丹／2017，我的自我期許
- 預算被刪 水里曾申請縣府協商
- 8旬翁吃19種藥 整合後剩6種
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分