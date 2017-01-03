| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 消費

新年星希望 不對稱焦點

2017-01-03

﹝記者王瀅娟／台北報導﹞新年以新星許下心願！星星常與希望、夢想連結，佩戴星星珠寶，給自己許下一個新希望，並時時刻刻提醒自己目標在哪裡。Tasaki推出多款以星星為主題的珠寶，帶來多樣化的星星風情。

名模王思偉個性化的臉龐，佩戴造型大膽的abstract star單耳耳環相得益彰。abstract star系列將以不對稱的線條展現星芒，並刻意留了一個缺口，抽象的描繪方式讓星星顯得相當有個性。「可愛教主」楊丞琳選擇同系列鑲鑽的小巧款式搭配黑色露肩洋裝，使視線焦點停留在精緻的臉蛋，成功捕獲視覺亮點。

mobile stars系列以鑽石為頂點，底端亦鑲嵌鑽石，應用K金串起，打造天空星宿動感，會隨著佩戴者的動作輕微擺動，展現搖曳風姿，細緻的線條適合氣質清新的女孩，突顯水靈氣息。

圖片提供：TASAKI

廣告
  • Tasaki comet plus珍珠黃K金戒指，51,700元。

    Tasaki comet plus珍珠黃K金戒指，51,700元。

  • Tasaki abstract star鑽石櫻花金戒指，162,000元。

    Tasaki abstract star鑽石櫻花金戒指，162,000元。

  • Tasaki abstract star鑽石白K金耳環，189,000元。

    Tasaki abstract star鑽石白K金耳環，189,000元。

  • Tasaki abstract star黃K金單耳式耳環，94,600元。

    Tasaki abstract star黃K金單耳式耳環，94,600元。

  • 劉詩詩佩戴Tasaki mobile stars 18K白金鑲鑽耳環，襯托清新氣質。

    劉詩詩佩戴Tasaki mobile stars 18K白金鑲鑽耳環，襯托清新氣質。

  • 楊丞琳佩戴Tasaki abstract star 18K白金鑲鑽耳環搭配黑色露肩洋裝，成功捕獲視覺焦點。

    楊丞琳佩戴Tasaki abstract star 18K白金鑲鑽耳環搭配黑色露肩洋裝，成功捕獲視覺焦點。

  • 王思偉佩戴Tasaki abstract star 18K金單耳耳環突顯個性臉龐。

    王思偉佩戴Tasaki abstract star 18K金單耳耳環突顯個性臉龐。

  • Tasaki mobile stars鑽石白K金耳環（上），94,000元；Tasaki mobile stars鑽石黃K金耳環（下），94,000元。

    Tasaki mobile stars鑽石白K金耳環（上），94,000元；Tasaki mobile stars鑽石黃K金耳環（下），94,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Tasaki
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：新年星希望 不對稱焦點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.