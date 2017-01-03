新年星希望 不對稱焦點
2017-01-03
﹝記者王瀅娟／台北報導﹞新年以新星許下心願！星星常與希望、夢想連結，佩戴星星珠寶，給自己許下一個新希望，並時時刻刻提醒自己目標在哪裡。Tasaki推出多款以星星為主題的珠寶，帶來多樣化的星星風情。
名模王思偉個性化的臉龐，佩戴造型大膽的abstract star單耳耳環相得益彰。abstract star系列將以不對稱的線條展現星芒，並刻意留了一個缺口，抽象的描繪方式讓星星顯得相當有個性。「可愛教主」楊丞琳選擇同系列鑲鑽的小巧款式搭配黑色露肩洋裝，使視線焦點停留在精緻的臉蛋，成功捕獲視覺亮點。
mobile stars系列以鑽石為頂點，底端亦鑲嵌鑽石，應用K金串起，打造天空星宿動感，會隨著佩戴者的動作輕微擺動，展現搖曳風姿，細緻的線條適合氣質清新的女孩，突顯水靈氣息。
圖片提供：TASAKI
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Tasaki comet plus珍珠黃K金戒指，51,700元。
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Tasaki abstract star鑽石櫻花金戒指，162,000元。
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Tasaki abstract star鑽石白K金耳環，189,000元。
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Tasaki abstract star黃K金單耳式耳環，94,600元。
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劉詩詩佩戴Tasaki mobile stars 18K白金鑲鑽耳環，襯托清新氣質。
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楊丞琳佩戴Tasaki abstract star 18K白金鑲鑽耳環搭配黑色露肩洋裝，成功捕獲視覺焦點。
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王思偉佩戴Tasaki abstract star 18K金單耳耳環突顯個性臉龐。
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Tasaki mobile stars鑽石白K金耳環（上），94,000元；Tasaki mobile stars鑽石黃K金耳環（下），94,000元。
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