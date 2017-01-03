福特小改款Kuga 安全智能吸客

2017-01-03

﹝記者方維鐸／台北報導﹞甫於2016年11月8日上市的福特小改款Kuga，導入福特各項安全、智能、動能領先性配備與功能，以跟全球同步的最新科技導入台灣市場，再創國產SUV新標竿。

小改款Kuga配備全面升級不加價，上市以來廣受消費者好評與青睞，於2016年12月創下單月接單破千張的佳績，高階車款更是供不應求。全車系標配7具SRS輔助氣囊等24項主被動安全配備，守護行車安全不妥協。同時，結合多項進階科技，包含全新SYNC® 3娛樂通訊整合系統及主動式全方位停車輔助系統（Enhanced Active Park Assist），提供消費者更加直覺、便利、愉悅的用車生活。

在動力方面，提供2.0升TDCi柴油引擎、EcoBoost® 180以及旗艦動力EcoBoost 245渦輪汽油引擎。EcoBoost 245以全新雙渦流渦輪增壓技術，創造傲視級距的245匹最大馬力，油耗表現亦提升達5%，以豐沛的動能讓消費者享受每一趟恣意暢快的旅程。

圖片提供：福特六和