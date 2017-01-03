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福斯Tiguan 歐洲最佳小型越野休旅車

2017-01-03

﹝記者方維鐸／台北報導﹞福斯新世代Tiguan甫推出即橫掃全球各項大獎，且於全球各地市場締造銷售佳績，繼2016年6月獲得歐洲新車安全評鑑協會撞擊測試的5星最高評價後，Tiguan於2016年尾聲以全面性主/被動安全科技，獲得該協會授予「Euro NCAP 2016年度最佳小型越野休旅車」頭銜。

歐洲新車安全評鑑協會為全球極具公信力的3大安全評測機構之一，不僅針對市場上所推出之新車進行兒童、成人、行人保護以及駕駛輔助系統4大測試項目進行評價，並在每年各車型級距中評選出該類別最佳車款。繼去年福斯Touran奪得小型MPV級距的年度冠軍後，新Tiguan在評選條件更嚴苛的2016年評鑑拿下最佳小型越野休旅車桂冠。

相較於以往，歐洲新車安全評鑑協會於2016年評鑑加入兒童人偶撞擊測試項目，使得評測條件更為嚴苛；而矢志為全球消費者把關行車安全的福斯車廠，把ISOFIX 整合式兒童安全座椅裝置、全車三點式安全帶、前後座未繫安全帶警示及自動緊縮安全帶列為標準配備，讓兒童和成人在正面或側面的意外撞擊下，皆獲得優異的防護水準。

此外，新Tiguan不只為駕乘者打造最安全的乘車環境，對於行人安全亦同樣注重，標配上彈式行人保護引擎蓋以減低行人受到撞擊時所造成的傷害，而Front Assist車前碰撞預警系統與AEB 前行自動緊急煞車系統，更能預測且完善保護行人安全，避免事故發生。

圖片提供：台灣福斯汽車

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  • 福斯新Tiguan不只為駕乘者打造最安全的乘車環境，Front Assist車前碰撞預警系統與AEB前行自動緊急煞車系統更能預測且完善保護行人安全，避免事故發生。

    福斯新Tiguan不只為駕乘者打造最安全的乘車環境，Front Assist車前碰撞預警系統與AEB前行自動緊急煞車系統更能預測且完善保護行人安全，避免事故發生。

  • 福斯新Tiguan不只為駕乘者打造最安全的乘車環境，Front Assist車前碰撞預警系統與AEB前行自動緊急煞車系統更能預測且完善保護行人安全，避免事故發生。

    福斯新Tiguan不只為駕乘者打造最安全的乘車環境，Front Assist車前碰撞預警系統與AEB前行自動緊急煞車系統更能預測且完善保護行人安全，避免事故發生。

  • 福斯新Tiguan繼2016年6月獲得歐洲新車安全評鑑協會撞擊測試5星最高評價後，再次奪得該協會授予「Euro NCAP 2016年度最佳小型越野休旅車」頭銜。

    福斯新Tiguan繼2016年6月獲得歐洲新車安全評鑑協會撞擊測試5星最高評價後，再次奪得該協會授予「Euro NCAP 2016年度最佳小型越野休旅車」頭銜。

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標題：福斯Tiguan 歐洲最佳小型越野休旅車


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