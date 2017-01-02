BMW M550i xDrive 北美車展首演

2017-01-02

記者方維鐸／綜合外電報導

隨著BMW G30世代5系列主管房車全球媒體試駕在葡萄牙展開，車廠也預告將在本週日登場的北美車展讓新一代M550i xDrive正式亮相。這款搭載4.4升V8 M Performance TwinPower Turbo引擎的AWD全時4驅性能房車，會是全新M5登場之前，車系中最強悍的性能旗艦。

本車擁有462匹最大馬力，峰值扭力則達到66.3公斤米，儘管這樣的輸出數據並沒有比F10世代M5更強，然而其0～100公里／時4.0秒的加速表現卻只小輸擁有600匹最大馬力的現行M5 Competition終極性能版0.1秒，這完全是拜BMW EfficientLightweight輕量化車體結構與xDrive全時4驅系統所賜，也使全球車迷對同樣為xDrvie設定的新一代M5性能房車寄以更高期待。BMW總代理汎德公司預計於2017年第2季將M550i xDrive導入國內市場。

部分圖片提供／BMW