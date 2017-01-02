Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕

2017-01-02

記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影

2016年11月底記者赴葡萄牙南部濱海城市法羅（Faro）參加Mercedes-AMG新一代E63性能房車的全球媒體試駕活動，除了在這個該國風光最明媚的地區體驗全新AMG勁駒的狂暴性能外，並再度前往2015年曾試駕過Mercedes-AMG C63 S的Algarve國際賽道，進行本車的賽道極限體驗。

AMG Performance 4MATIC+

扭力可100%分配至後軸

本文試駕的主角是動力要比E63 4MATIC+標準版更強悍的E63 S 4MATIC+車型，其4.0 V8雙渦輪增壓引擎由標準版的571匹最大馬力進一步提升至612匹，扭力峰值也由76.5公斤米增強到86.7公斤米，變速系統採用全新的AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器9速手自排，還結合了先進的AMG Performance 4MATIC+可變扭力分配恆時4輪驅動系統，提供更高效率的動力傳輸與循跡效果，造就了0～100公里／時加速3.4秒的驚人加速表現。

本車不僅帳面上的性能數據睥睨所有同級性能房車對手，同時在AMG Cylinder Management汽缸間歇系統輔助下，原廠平均油耗亦可達到每公升11.0公里以上的水準，以此等性能的速度機器而言，你真的不能再奢望更多了。

此外，若將E63 S 4MATIC+上的AMG DYNAMIC SELECT功能切換至Race模式（一般E63 4MATIC+只有Individual、Comfort、Sport和Sport+等4種駕駛模式，未提供Race模式），除了可輕易將引擎動力完全釋放外，只要自行解除ESP®系統，並將AMG SPEEDSHIFT MCT 9速手自排系統切換至手排模式下，可進入Drift甩尾模式，讓AMG Performance 4MATIC+可變式恆時4驅系統轉換成百分之百扭力由後軸輸出，讓駕馭好手盡情享受反打方向盤修正行車路線的樂趣。

狂猛動力性能深不見底

國內預計2017第2季導入

記者一行自法羅機場取車出發，先行駛百餘公里到位於Portimão地區的Algarve國際賽道，途中結合了快速道路、高速公路和部分曲折的山路，讓你能夠充分體驗AMG DYNAMIC SELECT功能下不同模式的行車表現。記者個人較偏好Sport+模式直接而緊湊的操控性與回饋感，讓你有人車合一的感受，特別是在狹窄的山路上，能讓你操控起來隨心所欲、暢快無比。

在高速公路的大直線上，可切換為具有GT般輕鬆穩健行車表現、卻又不失澎湃動能的Sport模式，讓你隨時都能維持兩百公里以上時速愜意遊走，完全感受不到高速行車的緊張壓迫感。這種狀況下當然可以順便體驗ㄧ下Mercedes-Benz先進的半自動行車輔助功能，只是駕駛著AMG性能房車，難免會有點暴殄天物的失落感。

抵達Algarve賽道，跟隨著現場教練下場體驗5圈，頭一圈先讓你熟悉賽道順便熱身ㄧ下，第2圈開始則可切入Race模式全力驅策E63 S 4MATIC+的動力性能，面對檔位多達9個的AMG SPEEDSHIFT MCT手自排系統，當然還是以自排模式來跑發揮得比較理想，儘管記者並未將ESP®系統關閉，卻仍能頻頻感受到車尾在進出彎時的蠢動，但只需透過油門與煞車的收放，加上適度反打方向盤修正，一切都能掌控自如，並深刻體驗到本車深不見底的性能實力。