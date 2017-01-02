Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕
記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影
2016年11月底記者赴葡萄牙南部濱海城市法羅（Faro）參加Mercedes-AMG新一代E63性能房車的全球媒體試駕活動，除了在這個該國風光最明媚的地區體驗全新AMG勁駒的狂暴性能外，並再度前往2015年曾試駕過Mercedes-AMG C63 S的Algarve國際賽道，進行本車的賽道極限體驗。
AMG Performance 4MATIC+
扭力可100%分配至後軸
本文試駕的主角是動力要比E63 4MATIC+標準版更強悍的E63 S 4MATIC+車型，其4.0 V8雙渦輪增壓引擎由標準版的571匹最大馬力進一步提升至612匹，扭力峰值也由76.5公斤米增強到86.7公斤米，變速系統採用全新的AMG SPEEDSHIFT MCT多片式離合器9速手自排，還結合了先進的AMG Performance 4MATIC+可變扭力分配恆時4輪驅動系統，提供更高效率的動力傳輸與循跡效果，造就了0～100公里／時加速3.4秒的驚人加速表現。
本車不僅帳面上的性能數據睥睨所有同級性能房車對手，同時在AMG Cylinder Management汽缸間歇系統輔助下，原廠平均油耗亦可達到每公升11.0公里以上的水準，以此等性能的速度機器而言，你真的不能再奢望更多了。
此外，若將E63 S 4MATIC+上的AMG DYNAMIC SELECT功能切換至Race模式（一般E63 4MATIC+只有Individual、Comfort、Sport和Sport+等4種駕駛模式，未提供Race模式），除了可輕易將引擎動力完全釋放外，只要自行解除ESP®系統，並將AMG SPEEDSHIFT MCT 9速手自排系統切換至手排模式下，可進入Drift甩尾模式，讓AMG Performance 4MATIC+可變式恆時4驅系統轉換成百分之百扭力由後軸輸出，讓駕馭好手盡情享受反打方向盤修正行車路線的樂趣。
狂猛動力性能深不見底
國內預計2017第2季導入
記者一行自法羅機場取車出發，先行駛百餘公里到位於Portimão地區的Algarve國際賽道，途中結合了快速道路、高速公路和部分曲折的山路，讓你能夠充分體驗AMG DYNAMIC SELECT功能下不同模式的行車表現。記者個人較偏好Sport+模式直接而緊湊的操控性與回饋感，讓你有人車合一的感受，特別是在狹窄的山路上，能讓你操控起來隨心所欲、暢快無比。
在高速公路的大直線上，可切換為具有GT般輕鬆穩健行車表現、卻又不失澎湃動能的Sport模式，讓你隨時都能維持兩百公里以上時速愜意遊走，完全感受不到高速行車的緊張壓迫感。這種狀況下當然可以順便體驗ㄧ下Mercedes-Benz先進的半自動行車輔助功能，只是駕駛著AMG性能房車，難免會有點暴殄天物的失落感。
抵達Algarve賽道，跟隨著現場教練下場體驗5圈，頭一圈先讓你熟悉賽道順便熱身ㄧ下，第2圈開始則可切入Race模式全力驅策E63 S 4MATIC+的動力性能，面對檔位多達9個的AMG SPEEDSHIFT MCT手自排系統，當然還是以自排模式來跑發揮得比較理想，儘管記者並未將ESP®系統關閉，卻仍能頻頻感受到車尾在進出彎時的蠢動，但只需透過油門與煞車的收放，加上適度反打方向盤修正，一切都能掌控自如，並深刻體驗到本車深不見底的性能實力。
-
Mercedes-AMG E63搭載的新一代V8缸內直噴雙渦輪增壓引擎，其排氣量為3,982cc，仍秉持著AMG一貫「one man, one engine」的製作理念，由一位資深技師完全手工裝配，上面鑲有技師的銘牌以示負責。記者試駕的E63 S 4MATIC+可輸出612匹最大馬力，並在2,500～4,500轉形成峰值為86.7公斤米的扭力高原，動力性能凌駕現行Audi RS7 Sportback Performance與BMW M5 Competition Edition等對手。
-
本車的AMG DYNAMIC SELECT功能有提供Race模式，可輕易將引擎動力驅策至極限，但只建議在封閉賽道上使用；另可透過手動操作關閉ESP®系統的介入，在手排模式下將AMG Performance 4MATIC+可變式恆時4驅系統切換成百分之百扭力由後軸輸出，即可進入「Drift甩尾」模式。
-
這輛E63 S 4MATIC+裝上AMG 20吋前後配的雙肋7輻式輕合金輪圈，搭配前265/35ZR20、後295/30ZR20的Pirelli P ZERO高性能跑車胎，前輪內面則選配了金色烤漆處理、上面有AMG Carbon Ceramic字樣的對向式6活塞煞車卡鉗，以及直徑加大至390mm的碳纖陶瓷煞車碟盤。
-
全新一代Mercedes-AMG E63性能房車於葡萄牙南部濱海城市法羅舉行全球媒體試駕活動，行程中並開往位於Portimão的Algarve國際賽道進行賽道體驗，讓各國媒體領教E63 S 4MATIC+深不見底的狂暴性能實力。
-
在一般道路上行駛仍展現出賓士車優異的行路水準，將懸載設定在Comfort模式下，路面回饋感柔韌Q彈，關起車窗，輪胎噪音與風切聲均抑制得非常出色，若一併將排氣系統的電子閥門關閉，即可獲得靜謐舒適的乘坐品質。
-
根據原廠性能數據，Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+的0～100公里／時加速僅需3.4秒，現階段無疑是同級性能房車佼佼者。
-
2008年落成的Algarve國際賽道曾作為F1賽車測試之用，並舉辦過GP2、WTCC、SBK等重要賽事，全長接近4.7公里。記者在原廠教練引導下先開一圈熟悉賽道狀況，同時也熱身一下，接下來就盡全力衝刺個3圈，然後cool down一圈退場。
-
儀表控台跟一般E-Class相同，由兩個12.3吋高解析度液晶螢幕作為儀表板功能及所有資訊顯示的核心，但換上12點鐘位置標示有水晶灰色定位點、兩邊手握處以DINAMICA類麂皮材質增強防滑效果的AMG 3輻式多功能平底跑車方向盤，搭配環艙碳纖維飾板與黑色織布頂篷，營造出充滿戰鬥氣息的跑格座艙氛圍。
-
前座兩張椅背上鑲有AMG徽飾的專屬Performance跑車椅，包覆以黑色AMG Exclusive nappa真皮／DINAMICA類麂皮材質，無論視覺效果和乘坐其中的包覆支撐感均很出色。
-
Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+小檔案
看更多！請加入自由時報粉絲團
- Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕
- BMW M550i xDrive 北美車展首演
- 悠遊卡+會員卡 百貨美食逼一下─比漾廣場全台新創舉 打造特色購物平台吸客
- 反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
- 鄧養天暫停鍵 努力不間斷
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 北韓擬試射洲際彈道飛彈 美警告勿挑釁
- 新南向拚放款 學者︰重蹈西進錯誤
- 冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- Reina夜店 上流人士銷金窟
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 元旦升旗變身音樂會
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 高碩泰：蔡總統美過境 必要規格待遇重要
- 傳遞要件 川普︰電腦不安全 叫快遞
- 用地不符規定 民營轉運站BOO案喊卡
- 西螺大橋迎曙光 雲林盼燈會成功
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 今陽光普照早晚溫差大 明東北部降雨機率大
- NBA》客場13連敗惱火 籃網球員休息室互譙
- 自由廣場》壓垮學術倫理的那些蘿蔔與棍棒
- 少女逃家追愛摔斷腿 小男友挨告
- 蘇打綠休團告別唱 青峰才開場就爆哭
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 營北里市集義賣 營收捐善團
- 台南公園慶百歲 將重現昔日「飛瀑」
- 周士淵兩頭空 4千大關…還差5分
- 鏗鏘集》在警察與黑道之間
- 金門元旦升旗 縣長多期許
- 冷眼集》兩岸關係的主動權
- 維納斯的呢喃（12／19～12／25）
- 自由共和國》張誠／發展工業4.0 搶救青貧族
- 竹縣自砍8社福 老人年金、國中小午餐在列
- 大學生詐騙 吸收屁孩當車手
- 東海宿舍燒了 跨年夜驚魂
- 元旦結婚28對 元旦寶寶40人
- 《中日對照讀新聞》糸魚川市、大火後ふるさと納税急増－絲魚川市大火後 故鄉稅捐款暴增
- 人間國寶李煥章 巨作在國館展出
- 〈分手快樂〉玻璃球裡的愛情
- 貪玩賺外快 少年淪當騙團犧牲品
- 欣裕台曾捐助1.8億 黨產會查4基金會
- 《中英對照讀新聞》Revelers bid adieu to a year of conflicts 向充滿衝突的一年道別
- 金正恩新年就開嗆 洲際飛彈快試射
標題：Mercedes-AMG E63 S 4MATIC+ 葡萄牙法羅試駕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email