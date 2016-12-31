| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王改標案 董座曾盛麟200萬元交保 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 消費

歲末迎新年 家具特賣品味不折扣

2016-12-31

〔記者凃盈如／台北報導〕農曆年即將來臨，歲末就是要除舊佈新，做為迎接新年的儀式。打掃完家裡之後，買幾件新家具、家飾來妝點空間，便能享受新氣象。Bhome Boutique仁愛店於歲末推出「BSALE年終特賣會」， 要提升家中品味及氛圍的消費者，可要把握現在。

Bhome Boutique成立於2006年，創辦人兄弟檔Bruce與Ben從事家具行業20多年，以專業的背景及對居家設計涵養，代理歐洲20多個知名家具品牌，如Baxter、Linteloo、Piet Boon、Rina Menardi、Interni Edition等。Bhome Boutique商品偶有特惠，但多為單一品牌的折扣，此為首次舉辦完整的歲末特賣，全店20多個品牌，折扣約3折到8折不等，含即將結束代理的絕版品3折起、地毯及抱枕5折、家具現貨5至7折、飾品及藝術品及香氛8折。譬如來自義大利，專門生產設計皮革沙發的BAXTER，就以掌握染色及皮革原料處理的技術，讓自家品牌皮沙發傲視其他家具廠牌，本次特惠，有多款展現驚人手藝的沙發，下到7折，另外同有7折折扣的燈具，也是許多消費者下手的品項。

廣告
  • BAXTER Gibellina單椅，原價54,000元，特價37,800元。材質簡約，以金屬上黑漆的簡約手法，以及富含藝術詩意的線條，展現生命力。

    BAXTER Gibellina單椅，原價54,000元，特價37,800元。材質簡約，以金屬上黑漆的簡約手法，以及富含藝術詩意的線條，展現生命力。

  • BAXTER LAIS 原價478,000元，特價334,600 元。大器的吊燈以純黃銅打造，尺寸140×50×50cm。

    BAXTER LAIS 原價478,000元，特價334,600 元。大器的吊燈以純黃銅打造，尺寸140×50×50cm。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： bhome boutique
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
- 迎接2017！好友派對輕鬆辦！
❉歡聚一堂沙拉盤
❉人見人愛開胃菜
❉Party點心150道
❉Happy飲品31款
轉寄

標題：歲末迎新年 家具特賣品味不折扣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.