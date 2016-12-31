歲末迎新年 家具特賣品味不折扣

2016-12-31

〔記者凃盈如／台北報導〕農曆年即將來臨，歲末就是要除舊佈新，做為迎接新年的儀式。打掃完家裡之後，買幾件新家具、家飾來妝點空間，便能享受新氣象。Bhome Boutique仁愛店於歲末推出「BSALE年終特賣會」， 要提升家中品味及氛圍的消費者，可要把握現在。

Bhome Boutique成立於2006年，創辦人兄弟檔Bruce與Ben從事家具行業20多年，以專業的背景及對居家設計涵養，代理歐洲20多個知名家具品牌，如Baxter、Linteloo、Piet Boon、Rina Menardi、Interni Edition等。Bhome Boutique商品偶有特惠，但多為單一品牌的折扣，此為首次舉辦完整的歲末特賣，全店20多個品牌，折扣約3折到8折不等，含即將結束代理的絕版品3折起、地毯及抱枕5折、家具現貨5至7折、飾品及藝術品及香氛8折。譬如來自義大利，專門生產設計皮革沙發的BAXTER，就以掌握染色及皮革原料處理的技術，讓自家品牌皮沙發傲視其他家具廠牌，本次特惠，有多款展現驚人手藝的沙發，下到7折，另外同有7折折扣的燈具，也是許多消費者下手的品項。