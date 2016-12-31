歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
2016-12-31
〔記者凃盈如／台北報導〕農曆年即將來臨，歲末就是要除舊佈新，做為迎接新年的儀式。打掃完家裡之後，買幾件新家具、家飾來妝點空間，便能享受新氣象。Bhome Boutique仁愛店於歲末推出「BSALE年終特賣會」， 要提升家中品味及氛圍的消費者，可要把握現在。
Bhome Boutique成立於2006年，創辦人兄弟檔Bruce與Ben從事家具行業20多年，以專業的背景及對居家設計涵養，代理歐洲20多個知名家具品牌，如Baxter、Linteloo、Piet Boon、Rina Menardi、Interni Edition等。Bhome Boutique商品偶有特惠，但多為單一品牌的折扣，此為首次舉辦完整的歲末特賣，全店20多個品牌，折扣約3折到8折不等，含即將結束代理的絕版品3折起、地毯及抱枕5折、家具現貨5至7折、飾品及藝術品及香氛8折。譬如來自義大利，專門生產設計皮革沙發的BAXTER，就以掌握染色及皮革原料處理的技術，讓自家品牌皮沙發傲視其他家具廠牌，本次特惠，有多款展現驚人手藝的沙發，下到7折，另外同有7折折扣的燈具，也是許多消費者下手的品項。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： bhome boutique
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 梯橋退燒 松柏嶺建天空步道惹議
- 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
- 接海基會秘書長 柯承亨：兩岸需要新共識
- 自救會批黑箱作業 縣府：公開透明
- 跨年交管 北捷教戰「三線離場」
- 下屆黨主席誰接捧 王金平：吳敦義是最好人選
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 5年來首豐收 將軍洋香瓜農會保證甜
- 驛動的一年！ 2016年棒球10錄
- 春節前塞車 柯：不避開 自討苦吃
- 台大希望入學 新住民之女張卉雯上榜
- 公園蓋動物收留所惹議 不排除另覓地
- 「松鼠專用橋」 公共工程好萌
- 北檢辦葡萄王案 董座曾盛麟200萬交保
- 台糖重劃區修路 未公告未交管
- 湧泉洗衣紀錄片 宜蘭國小奪4大獎
- 吳宗憲喊累 想掰《玩很大》
- 台灣交通太可怕 各國早示警
- 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
- 荖葉園黑網垃圾 回收再延3個月
- 恐拆屋還地 山區原墾農議會陳情
- 大樂透頭彩摃龜
- 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
- 扶朝長青食堂開張 北港老人受惠
- 元旦看診不打烊 南投醫院APP供查詢
- 前國台辦副主任龔清概 涉受賄被起訴
- 跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯
- 湯德章的正義與勇氣 日人出書
- 雙性人獲官方認證 紐約領先全美
- 《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
- 魏少飆髒話被逐 雷霆慘輸灰熊
- 挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區
- 福隆迎曙光 千人敲鐘搶先「鷄」
- 茶行老闆疑燒炭 妻友上門也喪命
- 刪2.2億不到1％ 宜縣明年總預算過關
- 別只改夜間模式 放下手機更好眠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分