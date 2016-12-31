反骨葛仲珊 皇后霸氣回歸
2016-12-31
〔記者馮亦寧／台北報導〕葛仲珊原本就不是個順從的乖小孩，這次她帶著暌違2年的全新專輯《皇后區的皇后》、一身霸氣的宣告回歸音樂寶座。葛仲珊的個性相當強悍，從小父母對她期望就很高，希望她從醫，但葛仲珊不想照著別人制訂好的道路走，她選擇了就讀商學院，並且以第一名的成績畢業，沒想到還是不能滿足家人期待。為了朝音樂圈發展，葛仲珊甚至 3年不與父母聯繫，後來她雖然一舉拿到金曲獎獎座，父親仍不以為然。
但是，命運就是那麼有趣，葛仲珊的父親最後還是肯定了她的音樂才華，那是葛仲珊得到「海外優秀青年獎」，父親代她領獎時，意味深長地說：「只要不是違法的事，勇敢為人生做選擇，並對自己的選擇負責，這才是真的成熟。」前段時間因合約到期，葛仲珊回到紐約，當時葛仲珊以為自己要離開台灣音樂圈了。因緣際會下，她轉進跨國唱片公司重新出擊，葛仲珊覺得，這次的她變得更成熟也更堅強，就像被擊倒再度爬起來的人那樣勇敢。
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