鄧養天暫停鍵 努力不間斷
2016-12-31
〔記者馮亦寧／台北報導〕「肥宅」不要怨天尤人，曾經在青春期暴肥到一百多公斤的馬來西亞歌手鄧養天，對於減肥，他的看法是：「曾經是個胖子，內心就永遠住著一個胖子」。剛出道時，鄧養天對自己體重很敏感，後來靠著運動找回自信，然後逐漸變成結實精瘦的型男。
這幾年在台灣、香港、馬來西亞三地奔波的鄧養天深知自己「好看的樣子」，所以他除了與歌迷分享嗓音之外，也努力練習舞蹈，不想當一個「只會唱歌的人」。鄧養天4年前在台灣出道，而且首張專輯就跟徐佳瑩、韋禮安、戴佩妮等人合作，回首當年，鄧養天認為：「經過這幾年，我覺得自己已經萬事俱備了，可以展現更自信的部分與大家分享。」或許經常在異鄉漂泊，鄧養天這次以《暫停鍵》在2016年尾聲唱出無窮韻味，在作品裡充滿了對雙親、家人無法切割的情感，聽起來格外溫馨。
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