搖滾+甜美 郭書瑤設計點子自己秀

2016-12-31

﹝記者林欣若／台北報導﹞潮流品牌ROCKCOCO擅長融合搖滾和甜美特質，吸引不少喜愛個性風格的少女族群，今年冬天ROCKCOCO找來女神郭書瑤和HELLO KITTY三方聯名，不論是揹上愛心電吉他或是臉頰的紅色小星星刺青，都讓HELLO KITTY展現前所未有的搖滾味！

這個系列是郭書瑤首度擔任服裝設計師的作品，色系上除了實穿的黑、灰色調，還大膽加入瑤瑤欽點的紅色，襯托女孩的獨特魅力及好氣色，KITTY眼睛下方的星星符號，靈感來自於瑤瑤臉上的性感小痣，斗篷則是瑤瑤最愛的造型，帥氣又可愛，全系列集合Sweet、Cool、Pretty三大女孩最愛的風格。

ROCKCOCO首席設計師NEWNEW以「巨星的日常」為設計理念，一系列單品皆表現出瑤瑤私底下與螢光幕前的各種樣貌，融合流行的運動潮流、搖滾元素，以及ROCKCOCO擅長的顯瘦版型，打造出又酷又可愛的瑤瑤系列。

圖片提供：ROCKCOCO