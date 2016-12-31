霍恩極地探險 退休創舉
2016-12-31
〔記者方惠宗／台北報導〕「人生平均只有30,000日。你會怎麼度過呢？」瑞士籍南非探險家邁克‧霍恩（Mike Horn）很清楚眼前的挑戰：為期2年的「Pole2Pole」、穿越兩極的環繞地球航行之旅。這次遠征的合作伙伴沛納海（Panerai）於邁克‧霍恩從南非開普敦出發前往南極前夕，宣佈了這項消息：「他將再次駕駛環保帆船Pangaea、佩戴沛納海腕錶，踏上航海征途。」這趟旅程海陸交替，探索地球上遙不可及、杳無人煙的原始地貌，透過了解我們賴以生存的自然定律、推廣環保資訊，號召各界守護我們壯麗非凡的自然環境。
沛納海與邁克‧霍恩的合作建立在三個共同理念：冒險、環境、對海洋的熱情以及喚起大眾重視地球環境保護的重要性，並曾贊助邁克‧霍恩展開多段非凡的探險旅程，包括「Arktos」（2002至2004年）、「North Pole Winter Expedition」（2006年）與「Pangaea」（2008至2012年），最新的「Pole2Pole」將會是霍恩的探險生涯高峰，也是「退休之作」；不單是另一次創舉，更以分享為本，將旅程中面對的自然挑戰、極端環境及所見所聞一一公眾分享，塑造如同身歷其境的體驗。
邁克‧霍恩此行將佩戴沛納海「Luminor Submersible 1950 3 Days GMT Automatic Titanio」47毫米3日動力儲存兩地時間自動專業潛水鈦金屬腕錶，經測試證實能經受旅途上遇到的自然狀況，面對最艱鉅的挑戰也能確保卓越性能。
圖片提供：Panerai
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