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《小洋裝．小短靴．小派對》3

2016-12-30

記者林欣若／台北報導

節慶短靴

帶點率性的短靴，能平衡過度甜美的派對造型，女星莎拉‧潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)自創的鞋履品牌SJP以經典優雅著稱，短靴也走甜美風格，不論是在腳踝處打上蝴蝶結、或以鏤空蕾絲搭配金蔥，都是能凸顯足部優雅的設計。 

來自巴黎的Minelli，今年秋冬重新演釋品牌的經典款式，讓短靴變得更添優雅風采，經典麂皮短靴利用皮革邊飾做出變化，湛藍搭配黑色，低調又沉穩；另外也有以踝靴輪廓為基礎，變化出露趾踝靴或是涼鞋的款式，以皮革剪裁出最能凸顯腳纖細腳踝的美好線條，或是將皮帶在雙足纏繞出美麗線條，高調的金色和紅色，很有節慶氣氛。

United Nude融合建築概念和製鞋技術，每一雙鞋子都很有獨特個性，今年耶誕以在黑色和灰色中加入亮眼的銀色，展現低調獨特的知性光采，建築幾何解構風格的鞋跟，讓短靴更能彰顯個人風格。

圖片提供/Minelli、United Nude、MADISON、onefifteen

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  • Minelli紅色露趾踝靴，7,280元。

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  • Minelli金色高跟涼鞋，4,980元。

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  • Sophia Webster金色刺繡黑粗跟踝靴，23,880元。(by onefifteen)

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  • SJP蕾絲透飾造型細跟靴，20,800元。(by MADISON)

    SJP蕾絲透飾造型細跟靴，20,800元。(by MADISON)

  • SJP絨布造型低跟靴，20,800元。(by MADISON)

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  • United Nude短靴，12,800元。

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  • Minelli經典短靴，7,780元。

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標題：《小洋裝．小短靴．小派對》3


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