《小洋裝．小短靴．小派對》2

2016-12-30

記者林欣若／台北報導

星際光感

Bershka將整個派對季節想像成迷幻星際，利用大量光感呼應派對氣氛，從細膩隱約的天鵝絨、有著金屬光感的金線或金蔥、到閃耀炫目的亮片，就像是將宇宙繁星穿在身上，閃亮綻放著派對奢華。派對系列以黑色、金屬色交織出深邃的奢華魅力，材質則有絲絨、蕾絲及金屬亮片，不論是性感露肩洋裝、或是俐落的一字連身長褲，設性剪裁微露性感曲線，猶如星際間的迷幻燦爛，閃閃動人。

圖片提供/Bershka