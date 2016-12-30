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《小洋裝．小短靴．小派對》1

2016-12-30

記者林欣若／台北報導

一件剪裁簡單又有造型的小洋裝，是最不傷腦筋的派對裝扮，套上短靴，優雅又帥氣！

小黑洋裝

萬用的黑色小洋裝，每個女生的衣櫃裡都應該有一件，ZARA以一系列黑色小洋裝迎接派對季節，可性感、可俏皮，搭配性強。雖然是最基本的黑色，但是ZARA利用不同的材質拼接堆疊，讓黑色也能變化出多種層次，例如黑色人造皮小洋裝以鉚釘裝飾，皮革光澤和鉚釘相互輝映，袖口和裙襬綴以荷葉波浪，為搖滾皮革增添小女孩浪漫；天鵝絨和薄紗拼接，讓略嫌成熟和厚重的天鵝絨，以透膚感凸顯輕盈和青春；或是將黑色拼接亮色、豹紋、蕾絲，都為黑色帶來明亮的變化。

日夜皆宜

MANGO向來以都會女性的穿搭需求為首要設計考量，就連派對裝扮，也考慮到變裝的方便性，一件能滿足日間正裝和宴會晚裝的洋裝，最適合現代都會女性，例如簡單大方的復古織紋或幾何圖案，是常見的正裝圖案，但利用較合身的剪裁凸顯曼妙風情，晚裝也適用，或是運用蕾絲雕花元素增添派對華麗感，細肩帶設計可內搭襯衫、或單穿搭配外套，都是實用的單品，色系上除了安全的黑色，也有充滿節慶感的紅色，搭上金屬色系的飾品，可立刻赴約。

圖片提供/MANGO、ZARA

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  • ZARA斑紋印花洋裝，1,990元。

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  • ZARA亮面拼接洋裝，1,190元。

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  • ZARA天鵝絨迷你洋裝，2,790元。

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  • MANGO復古幾何印花洋裝，2,490元。

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  • MANGO蕾絲雕花洋裝，2,390元。

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標題：《小洋裝．小短靴．小派對》1


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