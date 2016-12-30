《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7

2016-12-30

記者方惠宗／台北報導

神設計‧街頭龐克

倫敦西敏寺（Westminster Abbey）創建900多年來迎接第一場時尚秀，成功開啟這扇門的、就是Gucci。Alessandro Michele為2017早春系列選於這個中世紀與現代建築共存的城市、以及見證英國歷代君王加冕與歷史偉人安葬的地點辦秀，更加烘托他始終持有的設計大夢：過往與現代相遇、矛盾與和諧混融、街頭龐克與端莊素雅的反差共存。這也就是Alessandro Michele的作品特色：將大量街頭風格、龐克元素等與奢華皮草、皮革作品結合。他說 :「我熱愛傳統工藝的華麗感，但也試圖找到一種街頭時尚的古怪靈感，這可以是你穿Gucci、展示Gucci 的方式；既代表義大利高級時裝的工藝，可以穿著我的Gucci再搭一條牛仔褲就上街，既時髦又舒服。」請看美國男星Jared Leto與超模Karlie Kloss「就是潮」示範。

圖片提供／Gucci