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名媛愛時尚 挖寶複合精品店

2016-12-30

﹝記者林欣若／台北報導﹞複合式精品店glimmer昨日發表跨年單品和早春系列，充滿派對氣氛的火紅色搭配閃亮飾品，打造亮眼的派對女王；小印花洋裝和波希米亞風則捎來早春的清新氣息，年方20歲的名媛董若彤（Tiffany）趁著寒假從英國返台參加發表會，媽媽錢德月在一旁緊盯妝髮和造型，對女兒非常驕傲。

Tiffany身高178公分、長相甜美，目前在倫敦念時尚行銷，她雖然從小跟著媽媽跑趴，但母女風格大不同，錢德月偏好浪漫女人味、Tiffany則喜歡搖滾個性風，母女倆偶爾還是會互換衣服，Tiffany喜歡到媽媽的衣櫃搜刮毛衣、褲子和包包，被問到誰比較愛買？Tiffany笑答：「媽媽啦！」她雖然貴為千金，但在倫敦最常買的還是平價品牌TOPSHP或是風格簡單的CLUB MONACO，也喜歡到複合精品店挖寶，一次買齊不同風格。

glimmer善於打造法式優雅風格，來自法國的ba&sh拼接皮草和紅色魚尾裙襬洋裝是華麗的派對造型，搭配復古飾品Louise Dagorne、義大利華麗配件Exquistite J、很有手工感的Maria La Rosa包包，有畫龍點睛的效果。

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  • 董若彤長相和身高有名模水準，她說未來很有可能往時尚圈發展。（記者林欣若攝）

    董若彤長相和身高有名模水準，她說未來很有可能往時尚圈發展。（記者林欣若攝）

  • 董若彤。（記者林欣若攝）

    董若彤。（記者林欣若攝）

  • glimmer以各種繽紛飾品搭配波希米亞風格，早春浪漫清新。（記者林欣若攝）

    glimmer以各種繽紛飾品搭配波希米亞風格，早春浪漫清新。（記者林欣若攝）

  • glimmer新品發表。（記者林欣若攝）

    glimmer新品發表。（記者林欣若攝）

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相關關鍵字： glimmer 董若彤 錢德月
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標題：名媛愛時尚 挖寶複合精品店


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