跨年 週末台北哪裡趣？
記者凃盈如／台北報導
2016年走到尾聲，迎接新年，各大百貨、飯店祭出活動，從享美食、玩派對、看煙火，甚至到元旦搶特價品，應有盡有，想要用什麼樣的方式度過2016年的最後一天呢？
台北101 燈光煙火秀
看煙火向來是跨年的最強大儀式，2017台北101新年，首度以「燈光煙火秀」取代之前的純煙火，引進800盞電腦燈，搭配以金色為主的煙火花色，將以長達238秒的燈光煙火展演迎接新年。
這場跨年大秀，以「點亮台灣」為主題，全由台灣人操刀，由多次和台北101合作的鉅秀公司統籌，找來兩岸三地知名的台灣燈光設計師莊福民合作；煙火音樂則邀請大京藝術協助製作、台北市立交響樂團協力演出。這次也特別委請曾是迪士尼樂園煙火秀的主要供應商之一的山鈦煙火製作部分花色，另外引進來自葡萄牙的高品質煙火，東西交融，為台北夜空揮灑出繽紛瑰麗的視覺饗宴。
美麗華百樂園 3D彩虹煙火
美麗華百樂園今年祭出超震撼317秒「3D彩虹煙火」，攜手美麗新廣場結合大直商圈首創雙現場、雙主題party同歡。美麗新廣場表示「Miramar 2017 New Party」跨年派對為營造娛樂、人文、時尚潮流，舉辦不同以往的巨星跨年演唱會與近年流行之EDM電音派對，加碼呈現跨年慶典，就是為了將大直美麗華商圈注入更多不一樣的新氣象，除了特邀約私立育達高級職業學校時尚造型科聯手為現場民眾增添跨年派對氣氛，免費替現場民眾彩妝派對造型，打卡上傳還可參加典華「豐FOOD‧海陸百匯」餐廳招待餐券限量抽獎。令民眾更期待的是，今年美麗華跨年晚會邀請知名歌手魏如昀、艾怡良、戴愛玲、陳勢安等群星加持，並且邀請藝人敖犬跨界領軍DJ電音秀，加深民眾印象。美麗華表示，即日起美麗華百樂園消費滿5,000元送300週末特別加碼活動同步開跑，預計跨年當日將有超過10萬人潮受惠。
跨年夜套餐 凌晨也吃得到
amba台北中山意舍酒店ACHOI餐廳，特別以義大利阿爾巴白松露入菜，12月31日推出跨年夜套餐每人3,880元+10%，mud酒吧在跨年夜當晚更有精選烈酒買一送一，是跨年活動後，延續歡樂氣氛的好去處之一。跨年夜套餐以海陸雙主菜為2016畫下完美句點，海鮮主菜「波士頓龍蝦、白松露、防風草、檸檬、羅勒」碳烤半尾龍蝦，鮮甜彈牙龍蝦搭配低溫烹煮至鬆軟、滋味甘美的防風草，刨上白松露薄片與檸檬、羅勒賦味；另一道主菜「菲力牛排、墨西哥醬、綿羊起士、南瓜、香菜」洋溢著墨西哥風情，加入川椒、angel chili、墨西哥辣椒，及花生、巧克力、孜然、香蕉等調製成經典墨西哥混醬mole，香辣濃厚，搭佐綿羊起士泡泡、烤南瓜、香菜苗，賦予味蕾刻度，可選擇以羊排替換牛排。
至於L’ATELIER de Joël Robuchon法籍主廚Olivier Jean，特別在跨年晚餐為賓客設計了一套晚宴料理，特選珍稀食材，如頂級黑松露、經典魚子醬、布列塔尼藍龍蝦還有頂級鴨肝，讓人留下感動與美好的回憶，開心迎接新年。
跨年夜是台北W飯店每年壓軸的重頭戲，每年飯店都會策劃和W設計、音樂、時尚及活力相關的主題活動，並重金邀請許多國際知名DJ前來放送音樂，現場更有專業的調酒師為派對打造多款調酒，讓客人在絢麗奪目的視覺燈光與特效下，迎接新年；紫艷中餐廳及the kitchen table西餐廳也加碼推出跨年夜限定菜單，譬如位於31樓的紫艷中餐廳推出晚間套餐，每人3,688元+10%可品嚐到主廚鄔海明以頂級食材及手工作法呈現的創新粵式菜餚，可以得到五感的狂歡體驗。
若想要與親近好友一起跨年，誠品行旅則提供另一選擇。位於6樓的人文多功能場域The Penthouse舉行的「夢想啟程．璀璨花火提案」倒數派對，從晚間11:00延續到次日凌晨1:00舉行，主廚特選頂級義法美饌、暢飲細緻優雅的法國香檳Pol Roger與多款行旅酒窖精選紅白酒，伴隨DJ音樂，面迎101城市煙火與立體燈光秀，優雅舉杯又大肆暢飲。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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L’ATELIER de Joël Robuchon跨年晚宴供應的布列塔尼藍龍蝦佐辣味龍蝦湯。
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誠品生活信義店JustGrill獨家推出C／P值超高「跨年煙火派對饗宴」雙人套餐，推薦價9,800元。
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誠品行旅面台北信義區101夜景。
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松山文創園區中的誠品行旅與荷花池夜景，夜間幽靜，不失為跨年外出的好去處之一。
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誠品行旅16樓The Penthouse推出晚間11:00延續到次日凌晨1:00舉行的派對提案，80人優惠價350,000元＋10%，消費滿300,000元，贈誠品行旅經典客房一晚。
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台北W飯店2016年12月31日晚間10:00開始，於10樓知名酒吧WOOBAR與池畔酒吧WET BAR推出─「2017 NEW YEAR NO RULES肆無忌旦、新年撒歡跨年派對」，活動當天每人2,500元，亦提供訂桌服務。
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美麗華百樂園今年祭出超震撼317秒「3D彩虹煙火」。
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2017台北101新年煙火設計燈光數量創紀錄，將以煙火結合燈光的多元風貌呈現，多達800盞的電腦燈，是世界首創，第一次在單一活動中，使用如此大量的電腦燈光。
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今年美麗華跨年晚會邀請知名歌手魏如昀、艾怡良、戴愛玲、陳勢安等人加持，陣容令人期待。
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