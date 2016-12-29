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【跨年趴趴走，長直髮就該這麼做！】 林葉亭教你吹髮兼護髮 10大技巧大公開

2016-12-29

記者吳佩樺／台北報導

記者王文麟／攝影

隨著現今吹風機技術精進，吹頭髮不再只是「吹乾」頭髮而已，而是一種「保養」。造型達人林葉亭表示：「選擇一台好的吹風機，並掌握吹髮要領，吹髮同時還能護髮，尤其冬天頭髮容易又乾又毛、產生靜電，只要『吹』對了，就能吹出直順、蓬鬆的頭髮。」

1.逆吹髮根 蓬鬆感UP

洗完頭後吹髮，不讓髮型扁塌的第一要訣，首先要先逆吹髮根，讓髮根撐起來，才能增加頭髮的蓬鬆度。

2.手勢要訣 Z字來回

無論裡層或表層頭髮要吹出蓬鬆感，手勢很重要，以Z字型左右來回撥鬆尤佳。

3.先吹裡層 分區速乾

正確吹髮的順序是先吹乾頭皮和裡層頭髮，再吹乾表層。髮量多的人可以分區吹髮，會更速乾。

4.順著髮流 柔順關鍵

吹出頭髮的蓬鬆度後，以手指代替梳子順著頭髮方向、吹風機和頭髮平行由上往下吹，此為柔順的關鍵。

5.手指繞捲 自然感髮尾

喜歡自然感髮尾的人，不妨用手指一邊繞捲髮尾一邊用吹風機吹，營造流線感。

6.蓬鬆瀏海 倒吹再順吹

要吹出蓬鬆感瀏海，同樣建議先倒吹再順吹，例如往右分線的瀏海，先往左吹再往右吹。

7.冷風定型 光澤感加倍

頭髮吹到快乾時，最後一定要用冷風定型，好處不只讓頭皮降溫，同時收縮毛鱗片，使頭髮的光澤感加倍，例如Panasonic NA98內建冷熱風循環便是不錯的功能。

【3大NG吹髮 千萬別這樣做！】

吹風機太貼近頭髮

吹頭髮時，吹風機切勿太貼近頭髮，尤其是頭皮，至少距離15至20公分尤佳。

用力用毛巾擦乾頭髮

洗完頭後用毛巾用力地不斷搓揉頭髮是不好的習慣，濕髮狀態時，頭髮上的毛鱗片是打開的，處於最脆弱的時候，不宜過度摩擦；利用按壓、拍乾的方式減少水分，才是正確的方式。

先吹髮尾

濕髮時，先吹髮尾再吹頭皮是大禁，洗完頭髮後沒有先吹乾頭皮，不只容易導致不健康頭皮，亦會使髮型扁塌。此外，不要吹到八分乾，其餘自然風乾，會讓頭髮毛燥。

達人小檔案

知名美容節目《女人我最大》固定老師，專長美容、美髮、整體造型。

【不怕小疑問 林葉亭來解答！】

Q：能不能倒著頭逆吹頭髮？

A：彎著頭倒著吹頭髮，其實無妨！但要注意吹髮根就好，逆吹髮根能讓頭髮有蓬鬆度，之後再依著頭髮方向吹順，讓頭髮平滑，不要沒有方向地亂吹。過去常被認為不要倒著吹頭髮的原因是，傳統吹風機沒有護髮功能，倒著吹頭髮容易纏繞糾結，但現今吹風機技術已經很進步，可拋棄舊觀念。

Q：用熱風吹頭髮，很傷髮質？

A：用熱風吹頭髮，不一定傷髮質，頭髮沒完全吹乾反而對髮質更不好，專業髮型師的吹風機溫度其實比一般家用吹風機更高，熱風加上大風量能快速帶走頭髮水分，但熱風吹整時間不宜過長、距離不能太近。若是屬於敏感頭皮或嚴重受損髮質者，建議溫熱風較佳。

Q：早上起床頭髮好毛燥？該怎麼辦才好？

A：水是重新造型最好的打底工具，建議將手沾濕後均勻地抹在頭髮表層，再重新吹整頭髮，要領同樣是逆吹髮根→順著頭髮方向吹順，短短幾分鐘時間就能減少毛燥感。

圖片提供／Panasonic、Dyson、TESCOM、翻攝Sharp官網

註：實際販售價格與優惠活動，依各通路而定！

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  • 吹頭髮不再只是「吹乾」頭髮而已，而是一種「保養」。

    吹頭髮不再只是「吹乾」頭髮而已，而是一種「保養」。

  • 林葉亭

    林葉亭

  • 用力用毛巾擦乾頭髮

    用力用毛巾擦乾頭髮

  • 先吹髮尾

    先吹髮尾

  • 吹風機太貼近頭髮

    吹風機太貼近頭髮

  • Panasonic NA98主打奈米水離子技術，官方表示吹乾頭髮後，頭髮保水度比上代NA97高20%，具備熱風、冷風、冷熱循環、頭皮、肌膚模式。搭配雙倍礦物負離子，進而減少頭髮靜電和毛燥問題。售價6,290元。

    Panasonic NA98主打奈米水離子技術，官方表示吹乾頭髮後，頭髮保水度比上代NA97高20%，具備熱風、冷風、冷熱循環、頭皮、肌膚模式。搭配雙倍礦物負離子，進而減少頭髮靜電和毛燥問題。售價6,290元。

  • Sharp IB-GX9KT-B

    Sharp IB-GX9KT-B

  • TESCOM TCD5000TW

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  • Dyson Supersonic

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