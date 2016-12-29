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ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場

2016-12-29

〔記者凃盈如／桃園報導〕看好桃園火車站商圈為許多年輕人通勤聚集地，ATT集團於桃園市區打造3層樓共1,800坪的「ATT筷時尚」，將進駐50家餐飲品牌，目前開放1、2樓共20家品牌對外營業，12月23日起試營運，首3日共湧入10,000人，創造2,000,000元業績。看好年輕人喜歡多元精緻美食，且講究攜帶便利，「ATT筷時尚」1樓規劃為外帶區，提供鹹酥雞、甜點、手搖飲等選項，2樓以上則進駐特色美食餐廳，如韓國年糕火鍋吃到飽餐廳「兩餐」、「洋朵」義式廚房、「hot 7」新鐵板料理、「品田牧場」、「瓦薩」，以及近來火紅的「黃記煌三汁燜鍋」等，預計於明年3月正式開幕時，全館共將進駐50個國內外餐飲品牌，包含獨家進駐的鍋類國際品牌、首度進入台灣的韓式料理品牌，以及日式燒肉品牌，營業時間為早上11：00至晚上24：00，配合一旁的桃園客運、中壢客運站， 未來更計劃做宵夜場，營業時間不排除延長到凌晨2：00至4：00，且ATT筷食尚經理黃世榮表示，品牌接下來將規劃進軍中壢、新竹。

1樓外帶區進駐的店家包含麻辣鴨血豆腐煲「陶公」、「佳佳牛乳大王」、 「TIMI cocoa提米可可」、「快樂鹽酥雞」、團購美食甜點「Lady Mama」、 來自西班牙的優格冰淇淋品牌「llaollao」、「一手世界茶館」、發跡自加州的「圖圖果霜優格」，以日式大判燒聞明的「鼎太郎」、翰林茶館集團下的茶品牌「鱷魚騎士奶茶」、「食癮阿里山」中式麵食、「海是甜的」蛋糕，以及取材皆來自台灣在地的「一芳水果茶」等。

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  • ATT集團跨出台北，以美食插旗桃園，打造「美食旗艦店」。

    ATT集團跨出台北，以美食插旗桃園，打造「美食旗艦店」。

  • 規劃為外帶美食區的1樓，共有20個店家進駐，如佳佳牛乳大王、快樂鹹酥雞等。 （記者凃盈如攝）

    規劃為外帶美食區的1樓，共有20個店家進駐，如佳佳牛乳大王、快樂鹹酥雞等。 （記者凃盈如攝）

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