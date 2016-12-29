ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
2016-12-29
〔記者凃盈如／桃園報導〕看好桃園火車站商圈為許多年輕人通勤聚集地，ATT集團於桃園市區打造3層樓共1,800坪的「ATT筷時尚」，將進駐50家餐飲品牌，目前開放1、2樓共20家品牌對外營業，12月23日起試營運，首3日共湧入10,000人，創造2,000,000元業績。看好年輕人喜歡多元精緻美食，且講究攜帶便利，「ATT筷時尚」1樓規劃為外帶區，提供鹹酥雞、甜點、手搖飲等選項，2樓以上則進駐特色美食餐廳，如韓國年糕火鍋吃到飽餐廳「兩餐」、「洋朵」義式廚房、「hot 7」新鐵板料理、「品田牧場」、「瓦薩」，以及近來火紅的「黃記煌三汁燜鍋」等，預計於明年3月正式開幕時，全館共將進駐50個國內外餐飲品牌，包含獨家進駐的鍋類國際品牌、首度進入台灣的韓式料理品牌，以及日式燒肉品牌，營業時間為早上11：00至晚上24：00，配合一旁的桃園客運、中壢客運站， 未來更計劃做宵夜場，營業時間不排除延長到凌晨2：00至4：00，且ATT筷食尚經理黃世榮表示，品牌接下來將規劃進軍中壢、新竹。
1樓外帶區進駐的店家包含麻辣鴨血豆腐煲「陶公」、「佳佳牛乳大王」、 「TIMI cocoa提米可可」、「快樂鹽酥雞」、團購美食甜點「Lady Mama」、 來自西班牙的優格冰淇淋品牌「llaollao」、「一手世界茶館」、發跡自加州的「圖圖果霜優格」，以日式大判燒聞明的「鼎太郎」、翰林茶館集團下的茶品牌「鱷魚騎士奶茶」、「食癮阿里山」中式麵食、「海是甜的」蛋糕，以及取材皆來自台灣在地的「一芳水果茶」等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： ATT
消費‧本日最多瀏覽
- ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 【跨年趴趴走，長直髮就該這麼做！】 林葉亭教你吹髮兼護髮 10大技巧大公開
- 跨年 週末台北哪裡趣？
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 聲控按摩椅 李振興創意發明獲獎
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 台中跨年晚會 摩天輪180秒燈光秀
- 日本茨城「醜態祭」 上千香客髒話滿天飛
- 鼾聲如雷 心血管疾病跟著來
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 藝術改造城市 減去法不增景觀負荷
- 國道三號樹林交流道 預計春節前通車
- 社論》誠實面對台灣的國防問題
- 林邊黑珍珠量少價揚 有錢恐也買不到
- 公雞招牌高掛 三峽白雞郵政所換新裝
- 4河濱公園跨年 看2地煙火
- 反洪派縮手 國民黨選制爭議暫歇
- 偕歐巴馬訪珍珠港 安倍︰絕不能再有戰爭
- 樹德企業成立食物銀行 助偏鄉弱勢
- 自導英雄救美 英雄被訴 搶匪沒事
- 元旦金龍山迎曙光 投131線交管
- 【南市教育產業工會暨教師會公布】2016南市教育代表字 「亂」
- 六龜泡湯看煙火 歡唱瘋跨年
- 〈實現我的旅遊夢〉彷彿穿越時空─越南12日遊
- 布希反恐重臣 川普延攬重用
- 總舖師號召助學 認捐年菜做公益
- 小學生補習 一年砸600億
- 心疼金裕貞挨罵 《雲畫》男星嗆酸民：她是犯了死罪嗎？
- 大專生公部門見習 明年職缺千名
- 自由廣場》反對中藥材管理技術士設置
- 林書豪能否出戰？今日重要賽事預告
- 于冠華耶誕節再婚 結紮還想拚試管
- 台積電否認 張忠謀因洩密案飆血壓
- 胡告洋狀護黨產 綠委反轟黨國不分受益者
- 詐團豪宅當機房 供三餐、點心
- 5農地停車場撤 池上憂連假塞車
- 日本秋田竿燈 明年燈會亮相
- 自由廣場》雲林綺雞vs.鳳凰來儀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：ATT筷時尚 搶攻桃園外帶市場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分