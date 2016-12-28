CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
2016-12-28
〔記者吳佩樺／台北報導〕CASIO聯名相機再一發！CASIO自拍神器EX-TR70和日本三麗鷗Hello Kitty推出聯名款，全台限量1千組，售價26,990元。
CASIO EX-TR70 × Sanrio Hello Kitty限定版相機有著超可愛的Hello Kitty圖騰，且運用金色線條融合粉紅色調勾勒，Hello Kitty經典蝴蝶結則以黑色詮釋，呈現優雅風的Hello Kitty。此外，相機背蓋結合施華洛世奇水鑽。另附有化妝包、拭鏡布、二用3C包等配件。
相機功能部分，進階美顏技術強調透過臉部自動偵測，會依據膚質、髮絲、眼睛等不同部位進行更細微的影像調整，讓五官更立體、氣色更亮麗。內建美顏動畫模式，在動態錄影下也能美肌。
圖片提供：CASIO
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