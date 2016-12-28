康寧鍋具4折起 BergHOFF加購優惠

2016-12-28

〔記者凃盈如／台北報導〕今年受大環境影響，業者普遍表示鍋具市場不景氣，但也因此，年底各大品牌祭出優惠迎新春，不但品牌衝業績，更要讓消費者除舊佈新，準備年夜飯更得心應手。康寧餐具推出金雞報喜賀新年活動，12月31日至2017年2月11日，在各大百貨專櫃祭出多項優惠，從康寧絢彩不沾鍋、透明鍋到骨瓷限量套組、保鮮盒等，都推出回饋，最低近4折。

最受矚目的「絢彩不沾鍋」，繼先前的寶石紅色系之後，推出「貴族金」，且針對尺寸與鍋型更升級，除了原有的24公分「單柄煎鍋」推出28公分尺寸之外，深受消費者歡迎，可滿足翻炒習慣的「單柄炒鍋」，也加大尺寸，推出進化後的36公分「雙耳炒鍋」，後者另附矽膠隔熱把手，方便輕鬆盛鍋，購買單一鍋具就享有優惠，最低4.4折起。

康寧表示，除了擁有陶瓷不沾材質的絢彩鍋熱賣之外，透明鍋型如晶鑽鍋、晶華鍋、晶彩透明鍋也深受消費者喜愛，更是許多消費者吃火鍋最常使用的鍋型。晶鑽鍋外觀有鑽石稜紋設計，將耐冷熱溫差提高到700℃，可承受極冷極熱不易炸裂，而晶華鍋採用內嵌式鍋蓋，十分密合，為養生燉湯設計，湯汁不易溢出，3者於活動期間皆有推出近5折折扣的限定尺寸。

比利時知名鍋具品牌BergHOFF，登台後屢屢成為許多百貨公司於週年慶合作的人氣贈禮，昨日代理BergHOFF的旺代企業，也宣布與愛買聯手搶攻年菜商機。即日起至106年2月28日，祭出HAPPY GO卡友於愛買單筆消費滿588元即可以2.8折起超值加價購，BergHOFF鍋具，品項涵蓋單柄小湯鍋、炒鍋、湯鍋、深煎鍋等，譬如原價6,000元的24公分亮彩多功能湯鍋，加購價僅1,988元。（一張發票限加購1樣）。

圖片提供：康寧、旺代