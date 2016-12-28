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喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣

2016-12-28

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞英國皇室喬治小王子和夏綠蒂小公主堪稱當今兒童界的穿搭指標，每每亮相都是全球矚目焦點，全身行頭也成為全球媽媽們裝扮小孩的最佳範本。

向來親民又有品味的凱特王妃，為子女選擇的服飾也走親民平價的路線，日前全家前往教堂參加聖誕彌撒，鏡頭下的喬治小王子及夏綠蒂小公主照例穿著來自巴賽隆納的CND童襪，嚴然成為打造皇室look的穿搭聖品，正適合冬天。

來自巴賽隆納的童裝品牌CND，源自創立於1898年的知名針織品牌Condor，CND針織品從設計、製作胚樣再到染色、包裝，都是在位於巴賽隆納的工廠內完成。

小小一雙襪子裡，大有學問，CND針對不同功能性，同一雙襪子裡會使用不同成分的萊卡彈性纖維，來增加重點部位，如腳趾、腳跟的彈性，讓舒適度加分。像是最常拉扯的束口，就是CND針織襪使用萊卡纖維最多的地方；以及孩子跑步時最常摩擦到的腳跟部份，也做了加高設計，讓腳踝及腳跟就算包覆在襪子裡也能保持靈活。

而褲襪所使用的彈性腰圍，也是CND獨家研發，更柔軟、有彈性，免去孩子勒著肚肚或洗一下就鬆掉的困擾。在最重要的透氣方面，CND針織襪採用50支的雙股精梳棉，讓襪子不僅排汗透氣，穿在腳上也感覺不到襪子的存在。

襪子之所以成為CND的明星商品，就是因為耐穿回購率高，加上多種色彩選擇，是搭配服飾畫龍點睛的最佳配件。喬治小王子從一出生就是及膝襪的愛用者，而夏綠蒂公主誕生後，也一起加入，無論穿什麼衣服，總不會忘記加上CND的長襪或褲襪，堪稱英國小王子、小公主曝光率最高的單品。

圖片提供：Besbon貝邦

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  • 英國皇室一家日前前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子和夏綠蒂小公主的萌樣再次成為焦點。（路透）

    英國皇室一家日前前往教堂參加聖誕彌撒，喬治小王子和夏綠蒂小公主的萌樣再次成為焦點。（路透）

  • 喬治王子身上的外套為西班牙品牌Pepa & Co. ，腳上照例穿著皇家風格必備的CND及膝長襪（多色）售價550元。

    喬治王子身上的外套為西班牙品牌Pepa & Co. ，腳上照例穿著皇家風格必備的CND及膝長襪（多色）售價550元。

  • 夏綠蒂小公主穿的CND經典褲襪（多色）售價1,180元。

    夏綠蒂小公主穿的CND經典褲襪（多色）售價1,180元。

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標題：喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣


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