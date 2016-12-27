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BOSE下修家庭劇院的空間需求
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跨年宅經濟 friDay免費看14天

2016-12-27

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞倒數迎接2017年，多數民眾開始籌備跨年活動，但有調查指出，7成上班族想「宅」在家。遠傳friDay影音搶攻「宅經濟」，送上賀禮，即日起在網站上輸入幸運密碼「LUCKY2017」，全館電影、戲劇可免費看14天，但不包含單片租借專區。

新蛋全球生活網針對500位30歲以上的上班族進行跨年調查，近7成受訪者表示，年紀和體力無法負荷，不想在戶外人擠人，寧願在家跨年就好。進一步分析跨年關鍵字，「美食、電影、遊戲機、歡唱」成為輕熟齡族群在家跨年的必備元素，最受歡迎的前三大派對商品是無線麥克風、任天堂迷你紅白機、掌上型投影機。

此外，遠傳friDay影音公布站上2016年票房榜，前三名依序為《我的少女時代》、《紅衣小女孩》、《天菜大廚》。優惠活動除了14天免費看，另有儲值30天送5天。

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  • 遠傳friDay影音搶攻「宅經濟」，送上免費看14天賀禮。

    遠傳friDay影音搶攻「宅經濟」，送上免費看14天賀禮。

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