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NMD搶眼配色 鋸齒鞋底耐用

2016-12-27

﹝記者林欣若／台北報導﹞上市不過一年，每推出新款必定造成搶購的NMD，成了adidas Originals年度最有話題的鞋款，年底再推出全新最經典配色TRI-COLOR Pack，大膽扭轉NMD經典面貌，再度引爆搶購熱潮。

NMD TRI-COLOR Pack共推出黑、白兩款，在簡約色彩的PRIMEKNIT編織迷彩圖紋鞋身上頭，有著醒目的藍、黑、白三色條紋，搭配鞋底黑色或白色的標誌EVA色塊，低調又有型，除了兩款TRI-COLOR Pack，同時推出全新設計彩色漸層黑底款，搭配出版NMD經典的藍、紅配色EVA色塊，黑色PRIMEKNIT編織透出底部橘色、紅色以及藍色的漸層色彩，大膽前衛；另外也有全新鞋型NMD R1 Trail黑款，其最大特色在於Boost中底加上搶眼鋸齒式鞋底，除了造型更炫，鋸齒式鞋底也能對應各種地形，大幅提升穩定和耐用性能。

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  • adidas Originals NMD R1，5,890元。

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