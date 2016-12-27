新光三越A11改裝 1F迸發少女心

2016-12-27

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越台北信義新天地A11 1F改裝，引進全台首度落地5大獨家品牌，其中以LINE FRIENDS Cafe & Store、東京月銷35萬條的人氣泡芙ZAKUZAKU最受注目，另有國際沙龍聖品MOROCCANOIL、好萊塢巨星新寵發光面膜GLAM GLOW，以及電動車霸主TESLA。

源自北海道烘焙工場，並於東京池袋、新宿發跡的排隊名店ZAKUZAKU泡芙棒名店，名字是個狀聲詞，描繪咬下泡芙棒的美味聲音，海外首店於本月23日於新光三越A11 1樓開幕，以每支88元、提供消費者立即的幸福感。ZAKUZAKU每天限量2,500支，採用北海道麵粉、台灣小農鮮乳坊的牛乳，強調店裡現點現做，現擠泡芙內的卡士達餡料，呈現外皮酥、內餡香濃的滋味，雖然店面只有11坪，但由於擁有真空高速調理機，35分鐘就可以做10公升內餡，每半小時可達144支泡芙棒產能，訴求為可以邊走邊吃的時尚的潮流街拍甜點，開幕至今每天大排長龍。

至於9月撤出微風松高的LINE專賣店，也轉戰新光三越信義新天地A11，請來巨型熊大妹「CHOCO」做店鋪主題，一進門就可跟巨型熊大妹拍照。