智慧家電大戰 手機一手掌握
記者吳佩樺／台北報導
整合手機App的智慧家電當道，家電大廠為搶攻年終採購潮，年底前上市新品多，形成一場「智慧宅」大戰，讓「指尖經濟」更為發酵！
雖剛起步
台灣對高科技接受度高
儘管整體市場剛起步，看好台灣民眾對於新科技的高接受度，各業者勇於試水溫，積極投入市場，以30至45歲、具消費能力的年輕族群和家庭為主要目標客層。
LG表示：「台灣資訊水準高，樂於嘗試高單價的智慧家電，LG上月引進WiFi空氣清淨機和掃地機器人，看好潛力，未來相關產品會更完備，明年預計智慧家電至少佔全產品的5成。」
WiFi功能
可視需求加購
市面上智慧家電並非全為內建WiFi，部分必須另外安裝WiFi模組，才能結合手機使用。
像Panasonic由台灣團隊開發App，串連洗衣機、冰箱、除濕機等，支援陣容多達十多款，不只是歷年最多，且勝過其他競爭品牌。例如食材快過期，冰箱會發出提醒；衣服洗好了，洗衣機也會自動通知，加購WiFi模組的費用約1,500元。
對於消費者而言，額外安裝WiFi模組並沒有不好，可視個人需求決定，年紀較大的婆婆媽媽對於智慧需求勢必較低，不用花錢買用不到的功能。
WiFi小家電
空氣清淨機被看好
此外，近年來空氣汙染問題備受重視，空氣品質好不好這件事很抽象，使得智慧空氣清淨機竄起，透過手機App除了遠端遙控，最大目的是讓空氣品質數據化，讓淨化空氣更有感，包括Dyson Pure Hot + Cool Link、Blueair Sense+在市面上的詢問度都很高；Dyson Pure Hot + Cool Link兼具空氣清淨機、涼風和暖風三合一功能，號稱一台抵三台。
補充的是，市面上也有業者推出智慧家庭相關應用產品，涵蓋智慧主機、智慧插座等，優點是不用買新家電，就能讓家中舊家電升級智慧家電，且可跨品牌使用，亦是進入「智慧宅」門檻不錯的選擇。
圖片提供／Panasonic、大同、Oral-B、Nespresso、Dyson、Blueair、LG 註：價格或有更動，以各通路為準。
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Panasonic智慧家電陣容大，手機App串連冰箱、洗衣機、除濕機等產品。
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LG WiFi掃地機器人，透過手機App可查看清掃路徑。
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Oral-B GENIUS9000智慧電動牙刷，利用手機App能追蹤刷牙位置。
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透過手機App，能讓空氣品質具體化。圖為Dyson Pure Hot + Cool Link。
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年底前智慧家電上市新品多，讓「指尖經濟」更發酵。圖為LG。
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Oral-B GENIUS9000 智慧電動牙刷
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LG WiFi掃地機器人 兼居家保全
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Panasonic NR-D508NHGS 智慧無邊框冰箱
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Nespresso Prodigio 智慧膠囊咖啡機
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LG AS401WWJ1 WiFi空氣清淨機
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Panasonic F-Y24CXW 高效型智慧除濕機
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Panasonic NA-V178DDH 滾筒洗衣機
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Blueair Sense+ 智慧空氣清淨機
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Dyson Pure Hot + Cool Link 三合一智慧清淨風扇
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大同TAC-06EA-WI 智慧WiFi電鍋
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