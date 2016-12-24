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不羈吳建豪 混搭音樂單純快樂

2016-12-24

〔記者馮亦寧／台北報導〕暌違3年再度帶著全新專輯《#MWHYB音樂不羈》回到演藝圈的男神吳建豪，這次擺脫花美男形象，想要打破所有框架，彷彿要解放靈魂，重新塑造出一個「不羈男神」。

在新專輯裡，吳建豪把潮流舞曲、復古DISCO、動漫搖滾、EDM全部都混在一起，大亂鬥的結果就是吳建豪想要的「單純快樂」。什麼是這次不羈哲學的原則？吳建豪解釋：「聽到好音樂身體自然跟著律動、服裝上不追逐流行、依照每天的心情去舒適混搭。」

有別於以往花美男形象，這次吳建豪特別打破過去「新片治裝」迷思，專輯內的服裝都是在跳蚤市場發現的，無論是金色西裝外套、圍巾都忠實呈現吳建豪個人喜好與態度，因為這些都是他自己從四處找來的，當然原汁原味呈現出百分之百的吳建豪。

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  • 除了音樂專輯密集宣傳外，吳建豪的古裝連續劇也熱播當中，背台詞讓吳建豪吃足苦頭。 （《MILK潮流誌》提供）

    除了音樂專輯密集宣傳外，吳建豪的古裝連續劇也熱播當中，背台詞讓吳建豪吃足苦頭。 （《MILK潮流誌》提供）

  • 吳建豪推翻過去的花美男形象，想趁著新專輯發行塑造「不羈男神」新感覺。（《MILK潮流誌》提供）

    吳建豪推翻過去的花美男形象，想趁著新專輯發行塑造「不羈男神」新感覺。（《MILK潮流誌》提供）

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