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童裝跨年祭 2件5折起

2016-12-24

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞嶄新的一年即將到來，麗嬰房從12/26至明年1/16推出「燦爛跨年祭」活動，舉辦精選童裝2件5折特惠活動，凡全店消費滿3,000元即贈Duskin清潔劑2入組（送完為止），加入麗嬰房LINE官方帳號還可抽nac nac超人氣商品「nac nac純萃親淨嬰幼兒極萃呵護組」。

此外，凡活動期間，刷麗嬰房聯名卡單筆發票滿3,000元即可獲得「麗嬰房300元商品券」，刷國民旅遊卡單筆發票滿5,000元即贈「繽紛圓點收納袋乙份」，並與多家指定銀行合作，刷卡享3期、6期、12期分期0利率，讓爸媽能輕鬆在年前為小寶貝們採買新裝迎新年。

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  • les enphants針織斜紋古典花上衣，原價1,590元，特價8折，2件5折。

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  • les enphants時尚鋪棉軍裝外套，原價3,690至3,990元，特價8折，2件5折。

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標題：童裝跨年祭 2件5折起


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