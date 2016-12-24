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串飾快閃慶耶誕 打卡送好禮

2016-12-24

〔記者王瀅娟／台北報導〕丹麥珠寶品牌Pandora耶誕活動一發接一發，前晚邀請永遠擁有陽光正能量的女星Janet（謝怡芬）帶領管弦樂團與合唱團，於Sogo復興館前廣場快閃表演耶誕經典歌曲「Let it Snow」，給路過的民眾滿滿的耶誕驚喜！

Pandora特製的魔幻耶誕裝置音樂盒也隨著Janet演奏的悠揚小提琴樂聲開啟轉動，為週末耶誕假期增添濃厚過節氣氛。高達3層樓高的音樂盒中點綴4款今年耶誕主題串飾「可愛薑餅人」、「北歐雪人」、「耶誕老人雪橇」與「浪漫耶誕雪屋」，飄揚溫馨耶誕樂章。即日起至1月2日，只要與Pandora魔幻耶誕裝置音樂盒合照，標註「#PANDORA2016XMAS」打卡上傳至社群網站，至Sogo復興館Pandora上消費即可兌換精美小禮。

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  • Pandora於Sogo復興館前豎立魔幻耶誕裝置音樂盒。

    Pandora於Sogo復興館前豎立魔幻耶誕裝置音樂盒。

  • Janet帶領管弦樂合唱團一同快閃演出耶誕名曲「Let it Snow」。

    Janet帶領管弦樂合唱團一同快閃演出耶誕名曲「Let it Snow」。

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