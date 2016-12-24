| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 消費

VR體驗 改善懼高症

2016-12-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星發起全球性的「Be Fearless我無所畏」計畫，目的要用VR虛擬實境技術幫助民眾改善懼高症，台灣亦列入參與國家，並於全台北、中、南設置體驗區。

全台場次包括1月6日至8日高雄漢神巨蛋、1月20日至22日台北信義新光三越香堤廣場、2月3日至5日台中新光三越。該計畫App已可於Oculus Store下載，能選擇不同的恐懼等級來訓練，例如搭乘快速上升的電梯、坐在行駛懸崖邊的汽車。

廣告
  • 三星發起用VR虛擬實境改善懼高症，全台北、中、南設置體驗區。 （記者吳佩樺攝）

    三星發起用VR虛擬實境改善懼高症，全台北、中、南設置體驗區。 （記者吳佩樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： VR 三星 新光三越信義店 虛擬實境VR
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：VR體驗 改善懼高症


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.