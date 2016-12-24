VR體驗 改善懼高症

2016-12-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕三星發起全球性的「Be Fearless我無所畏」計畫，目的要用VR虛擬實境技術幫助民眾改善懼高症，台灣亦列入參與國家，並於全台北、中、南設置體驗區。

全台場次包括1月6日至8日高雄漢神巨蛋、1月20日至22日台北信義新光三越香堤廣場、2月3日至5日台中新光三越。該計畫App已可於Oculus Store下載，能選擇不同的恐懼等級來訓練，例如搭乘快速上升的電梯、坐在行駛懸崖邊的汽車。