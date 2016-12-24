VR體驗 改善懼高症
2016-12-24
〔記者吳佩樺／台北報導〕三星發起全球性的「Be Fearless我無所畏」計畫，目的要用VR虛擬實境技術幫助民眾改善懼高症，台灣亦列入參與國家，並於全台北、中、南設置體驗區。
全台場次包括1月6日至8日高雄漢神巨蛋、1月20日至22日台北信義新光三越香堤廣場、2月3日至5日台中新光三越。該計畫App已可於Oculus Store下載，能選擇不同的恐懼等級來訓練，例如搭乘快速上升的電梯、坐在行駛懸崖邊的汽車。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 下週另一波東北季風增強 跨年夜下探16度
- 天災減產 小番茄評鑑仍很有看頭
- 勞檢九千四百家公司 僅靠52人
- 女版「葉問」！甄子丹家傳自「功夫女王」
- 談國旅卡新制 張景森貼文掀論戰
- 運動場坑洞沒錢修 家長諷窮教育
- 熱氣球光雕秀 縱谷首辦迎曙光
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 高鐵聯外道通車 地標脊背橋先點燈
- 剁骨刀砍警倒地 廚師判9年半
- 柏林市集卡車攻擊 確認無台灣人
- 湖口》和興鎮搭「愛玉廊道」 自製可食地景
- 棒球》OB賽前先嗆聲 陳冠宇「秘密武器」對決王柏融
- SBL》就是打不贏！ 璞園締造鬼神的23連勝
- 中國城廣場工程 明年四月發包
- 放連假囉！ 國道車潮湧現 多處出現回堵
- 扁致詞提馬英九 中監：將研議是否違反保外就醫規定
- 「反對日本核災食品輸台」遊行明登場 將交通管制
- 夫是男體女基因 婚後不孕才驚覺
- 台北耶誕創意嘉年華 現場小朋友嗨翻
- 首屆美濃好豆季開跑 鄉親重溫摘毛豆
- 居無定所17年 仁愛鄉代會終有新家
- 墾丁國小傳遷校 居民掛布條抗議
- 這個社區入口意象「超萌」 社區民眾：真是「水噹噹」
- 吃金正恩送的魚 北韓軍隊驚傳集體腹瀉
- 台南區農改場小果番茄賽16獎 嘉縣包辦15個
- 網球》出院返家休養 柯娃：能動左手指已是最棒耶誕禮物
- 又見藍色多瑙河 敬鵬蝕刻廢液外洩
- 跨年999秒煙火 義大3階段交管
- 民調直落 柯︰球賽才到半場
- 繼紫色河川後又有汙染？王浩宇貼出「藍色多瑙河」
- 耶誕老人是搶匪！ 還先發糖慶祝佳節快樂
- 北市雙層觀光巴士 要引進日式服務
- GHP衛生分級評核認證 累計795家
- 伊波拉新疫苗 100％打敗病毒
- 最美臨海線 八斗子站28日通車啟用
- 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：VR體驗 改善懼高症
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分