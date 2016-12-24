全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客
2016-12-24
〔記者吳佩樺／台北報導〕全台首家LINE FRIENDS Cafe & Store進駐台北信義新光三越A11館，不只有賣超可愛的LINE FRIENDS周邊商品，還結合了咖啡館，不過咖啡館的飲料和甜點只能外帶，並無座位區。
LINE自今年9月開始籌備全新概念店LINE FRIENDS Cafe & Store，約70坪，採用粉紅色系，以「熊大妹」CHOCO為主題，門口有3.5公尺的巨型CHOCO坐鎮，超級「萌」翻天。
LINE FRIENDS Cafe & Store的飲料、甜點結合台灣特色，像是日月潭紅玉紅茶、青蛙蛋粉圓奶茶，價格不算便宜，一杯135元（冰）。此外，店舖上架許多首賣商品包括CHOCO行李吊牌、造型抱枕、毛絨公仔等。另引進在日本十分暢銷的LINE FRIENDS與歐舒丹聯名護手霜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 人生萬花筒 你也會禱告嗎?
- 聖誕復古PA 中區變歡樂城
- 曾動念…找鋒哥掌兄弟
- 陳水扁讓女兒看診 陳幸妤診所開張第一人
- 五月天重現求婚 冠佑愛妻抱女比讚
- 柯P：把今天的工作做好，就是連任的最好準備
- 觀賞一○一煙火 市府推薦18處
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 左營警逮八年級車手 領贓款10多萬
- SBL Live》周伯勳17分、B.戴維斯16分 台啤擊退台銀
- 棄政大外交當警官 抓賭博電玩不手軟
- 高鐵聯外道通車 地標脊背橋先點燈
- 「地兜位？」高職生尋回台灣老地名的故事
- 對面學生看過來 文青都愛這款耶誕樹
- 刑事局檢驗毒咖啡 二級毒品甲基安非他命最多
- 利比亞泛非航空 遭劫機至馬爾他
- 誇張！ 阿公田裡撿到這隻動物 網友大傻眼
- 小姐哪位？周蕙招牌鳳眼消失 甜美大眼粉絲認不出
- 此生要精彩一次 視障師苦讀力爭
- 新海誠K歌大會同樂粉絲 《你的名字》IMAX台灣登場7天
- 過年前賺一筆... 送貨員兼差詐騙車手
- 香港也要蓋故宮 預計2020年落成
- 郭泓志當總教練 「喬」先發名單喬很久
- 好想發財... 情侶檔大麻種滿屋被逮
- SBL》周伯勳強勢飆分 助台啤耶誕大戰擊敗台銀
- 《大溪老城區》7電桿矗立 纜線地下化做半套
- 袁艾菲交換禮物收到XX 耶誕節一秒變萬聖節
- 大肚山科技走廊緊臨斷層？ 都發局：還很遠
- 放連假囉！ 國道車潮湧現 多處出現回堵
- 高中生扮納粹 教長：向國際社會表達歉意
- 學子知識夢翔計畫成果展 呈現桃園自然、人文風采
- MLB》耶誕節快樂 爸爸總管6500萬簽兒子
- 平安夜不狂歡 偉士車友送熱食和祝福給街友
- 明耶誕假期好天氣 下週二起天氣不穩定
- 恆春機場停飛2年多 交部再給2年救看看
- 基本工資調高 298萬人健保費跟漲
- 神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分