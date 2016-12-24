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全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客

2016-12-24

〔記者吳佩樺／台北報導〕全台首家LINE FRIENDS Cafe & Store進駐台北信義新光三越A11館，不只有賣超可愛的LINE FRIENDS周邊商品，還結合了咖啡館，不過咖啡館的飲料和甜點只能外帶，並無座位區。

LINE自今年9月開始籌備全新概念店LINE FRIENDS Cafe & Store，約70坪，採用粉紅色系，以「熊大妹」CHOCO為主題，門口有3.5公尺的巨型CHOCO坐鎮，超級「萌」翻天。

LINE FRIENDS Cafe & Store的飲料、甜點結合台灣特色，像是日月潭紅玉紅茶、青蛙蛋粉圓奶茶，價格不算便宜，一杯135元（冰）。此外，店舖上架許多首賣商品包括CHOCO行李吊牌、造型抱枕、毛絨公仔等。另引進在日本十分暢銷的LINE FRIENDS與歐舒丹聯名護手霜。

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  • LINE FRIENDS Cafe & Store結合外帶咖啡館。（記者吳佩樺攝）

    LINE FRIENDS Cafe & Store結合外帶咖啡館。（記者吳佩樺攝）

  • LINE FRIENDS Cafe & Store門口有3.5公尺CHOCO坐鎮。 （記者吳佩樺攝）

    LINE FRIENDS Cafe & Store門口有3.5公尺CHOCO坐鎮。 （記者吳佩樺攝）

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標題：全台首家LINE咖啡館 熊大妹萌樣誘客


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