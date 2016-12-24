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Coach慶75週年 男女裝並置爭豔─太空船+恐龍 率真型男 花朵鈕扣+蝴蝶結 女孩心頭好

2016-12-24

〔記者方惠宗／台北報導〕美國精品Coach日前在紐約94號碼頭舉辦2017秋季系列男、女裝聯合時裝秀與時尚派對，這是品牌歡慶創立75週年的年度盛會，執行創意總監Stuart Vevers推出以衛星、太空船、星球等復古插圖與翻皮羊毛、皮革以及學院風格元素相互並置的精采之作。

模特兒魚貫在以汽車旅館停車場為概念的伸展台，懷舊而詼諧的插圖延續復古而溫暖的美式作風。太空船與恐龍圖騰為男裝帶進天真趣味的魅力，帶有趣味、天真迷人的印花拼接長裙、精緻花朵鈕扣、視覺錯視蝴蝶結設計則是女裝焦點，還有比例寬大、以喜鵲圖案點綴的鞋款，打造出剛柔並濟的衝突感。

Stuart Vevers表示：「紐約不僅是Coach的精神故鄉，也是個歌頌個人特質、兼容並蓄的文化大熔爐。這座城市以真誠自然的方式，熱情迎接每個像我這樣的異鄉人。」他認為，這些文化特質及價值越來越重要，也跟品牌目標密切呼應：將Coach打造成現代奢華代表。

Coach集團執行長Victor Luis也說：「能在Coach發源地歡慶品牌歷史傳統與創新工藝，實在是振奮人心。Coach在今年經歷許多歷史性時刻，我們也期待在下個75年，能帶給全球顧客更多驚喜。」

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  • Coach在女性柔美氣息與剛毅之間找尋完美的平衡點。

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  • Coach男裝以復古插圖與皮革、學院風格元素相互並置。

    Coach男裝以復古插圖與皮革、學院風格元素相互並置。

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