2016耶誕專輯13-4：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

冰沁雪花

Alexandre de Paris今年推出的「冰沁雪花（Frisson）」系列髮飾，以泛漾藍光的透明水晶再鑲嵌出瑩白雪花，粉晶點綴其中，中心綻放一朵珍珠蕊花朵，層層堆疊，向外擴張，營造出豐富的層次感，傳達夢幻靈動的氣息。

圖片提供╱Alexandre de Paris