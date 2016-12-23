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2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

冰晶雪花

Shiazy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列靈感來自雪花的對稱架構及透亮光澤，巧妙運用各式切割形狀的施華洛世奇水晶，精心安排鑲嵌角度，綻放最純淨耀眼的光芒。採用的施華洛世奇水晶質感晶瑩剔透，手鍊一圈圈向外擴散的圖案宛如蕾絲，也似微風輕撫過的浪漫漣漪。胸針設計一實一虛，實者以各式切割水晶層層堆砌，如萬花筒般繽紛多變，虛者呈六角形向外擴散，突顯雪花純淨剔透的特質。胸針另可當鍊墜佩戴，搭配不同長度的項鍊，變化多端。

圖片提供╱Shiatzy Chen

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  • 雪地純白是Shiatzy Chen秋冬主要色彩之一。（美聯社）

    雪地純白是Shiatzy Chen秋冬主要色彩之一。（美聯社）

  • Shiatzy Chen今年首推耶誕限量「冰晶雪花」系列，包括胸針與手鍊，胸針也可當鍊墜用。

    Shiatzy Chen今年首推耶誕限量「冰晶雪花」系列，包括胸針與手鍊，胸針也可當鍊墜用。

  • Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列手鍊，11,800元。

    Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列手鍊，11,800元。

  • Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列胸針，11,800元。

    Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列胸針，11,800元。

  • Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列胸針，如萬花筒般堆疊，13,800元。

    Shiatzy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列胸針，如萬花筒般堆疊，13,800元。

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標題：2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花


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