2016耶誕專輯13-3：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

冰晶雪花

Shiazy Chen耶誕限量「冰晶雪花」系列靈感來自雪花的對稱架構及透亮光澤，巧妙運用各式切割形狀的施華洛世奇水晶，精心安排鑲嵌角度，綻放最純淨耀眼的光芒。採用的施華洛世奇水晶質感晶瑩剔透，手鍊一圈圈向外擴散的圖案宛如蕾絲，也似微風輕撫過的浪漫漣漪。胸針設計一實一虛，實者以各式切割水晶層層堆砌，如萬花筒般繽紛多變，虛者呈六角形向外擴散，突顯雪花純淨剔透的特質。胸針另可當鍊墜佩戴，搭配不同長度的項鍊，變化多端。

圖片提供╱Shiatzy Chen