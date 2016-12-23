2016耶誕專輯13-2：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

冰霜花葉

Damiani的Emozioni打造出宛若雪花凝結而出的冰霜花葉，採用獨特的鑲嵌技法，將馬眼型鑽石搭配圓型小鑽，鑲出一片片鑽石葉片，再一層層緊密堆疊結合，兩種不同車工的鑽石迥異的光芒表現、不同鑲嵌角度相互輝映折射交織出更活潑璀璨的鑽光流轉，令人目不暇給。

圖片提供╱Damiani