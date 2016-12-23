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2016耶誕專輯13-1：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

珍珠雪花

Mikimoto推出2款雪花項鍊，鑲鑽版雪花項鍊依照雪花的六角型結構，精密對稱鑲嵌鑽石，展現雪花晶瑩閃耀的面向；此外，應用有「日本景泰藍」之稱的「七寶燒」，在純銀打造的雪花造型胎底上，以銀絲環繞出枝狀的雪花圖騰，將兩者燒融後，再於其中塗上靛藍色或白色的釉料，再經燒製而成，中央鑲嵌一顆Akoya真珠，略凹的底座與珍珠象徵雪花的細白柔軟。

圖片提供╱Mikimoto

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  • Mikimoto Snowflake系列18白K金鑲鑽墜鍊，59,000元。

    Mikimoto Snowflake系列18白K金鑲鑽墜鍊，59,000元。

  • Mikimoto Snowflake系列白色七寶燒日本Akoya真珠銀製墜鍊，14,000元。

    Mikimoto Snowflake系列白色七寶燒日本Akoya真珠銀製墜鍊，14,000元。

  • Mikimoto Snowflake系列藍色七寶燒日本Akoya真珠銀製墜鍊，14,000元。

    Mikimoto Snowflake系列藍色七寶燒日本Akoya真珠銀製墜鍊，14,000元。

  • Mikimoto耶誕節主打雪花造型的Snowflake系列墜鍊。

    Mikimoto耶誕節主打雪花造型的Snowflake系列墜鍊。

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