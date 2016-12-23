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2016耶誕專輯13：最美的耶誕雪花

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

耶誕節是歐洲最重要的節日，冬日應景的雪花是大自然最美麗的傑作，飄著細雪的耶誕格外浪漫，身處零下的溫度，更能感受彼此擁抱的溫暖。

北國氛圍

源自北歐雪國的丹麥珠寶品牌Pandora，冬季聖誕系列便以如夢似幻的北歐冬季為靈感，以冰藍色、銀色與晶透白，捕捉了北歐冬天寒冷清洌的景象和氛圍。從具象的雪花圖騰，到宛如凝冰結合的花卉，構成一幅靜謐的雪地美景。無獨有偶的是，Thomas Sabo耶誕串飾系列亦應用水藍色與雪花，搭配耶誕老公公、耶誕樹等，營造耶誕氛圍。

圖片提供╱Thomas Sabo、Pandora

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  • Pandora凝霜掠影藍色水晶純銀串飾，3,180元。

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  • Pandora凝霜掠影耳環3,580元，Pandora凝霜掠影戒指2,280元。

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  • Pandora凝冰花卉串飾（不含鍊）2,680元，耳環3,180元。

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  • Thomas Sabo雪花串飾，4,680元。

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  • Thomas Sabo耶誕Karma beads系列以水藍色與雪花為主角，單一串飾1,880元起。

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  • Pandora凝霜掠影藍色水晶純銀串飾，3,180元。

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  • Pandora凝霜掠影藍色水晶純銀吊飾，2,680元。

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  • Pandora凝冰花卉鋯石純銀串飾3,180元。

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標題：2016耶誕專輯13：最美的耶誕雪花


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