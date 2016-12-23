2016耶誕專輯11-3：掌握耶誕，你少了這一款？

2016-12-23

記者林欣若／台北報導

簡潔方包

.一向講求實用主義的Michael Michael Kors推出全新Sloan Editor系列，方正的結構搭配柔軟光面牛皮，簡潔俐落又不失時尚氣勢，帶鎖扣的開蓋設計增加了包袋的安全性，內部有多層內置口袋，卡槽以及包袋另有側袋夾層可以滿足多種需求，以百搭的黑色為基礎，搭配櫻桃紅或是蛇皮翻蓋，只有鎖扣和鍊帶是Michael Kors最愛的金色，低調奢華。

圖片提供／Michael Michael Kors