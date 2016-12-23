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2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？

2016-12-23

記者林欣若／台北報導

東方圓滿

以串珠亮片、或金色皮革打造的包款，奢華搶眼，或是利用珍稀皮革，讓包款自然流露出風華絕代的氣勢。將精緻蛇皮裁成圓形，搭配流蘇綴飾，這個充滿東方風情的晚宴包，出自英國設計師Alessandra Rich之手，2016秋冬Alessandra Rich以Bye Bye Kitty為主軸，描繪女孩成長的樣貌，丟掉單純，蛻變為成熟女性，散發獨特的魅力。Alessandra Rich受到亞洲文化的啟發，伴隨著風格迥異的元素，利用不同的細節打造出一件件東西融匯的單品，經典晚宴包款便選用精緻蛇皮，以取材自中國繩結為靈感的俏皮黑色流蘇點綴，黑色和紅色的組合，俏皮又性感。

圖片提供／Snob

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  • Alessandra Rich AW16紅色蛇皮黑色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

    Alessandra Rich AW16紅色蛇皮黑色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

  • Alessandra Rich黑色蛇皮紅色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

    Alessandra Rich黑色蛇皮紅色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

  • Alessandra Rich黑色蛇皮紅色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

    Alessandra Rich黑色蛇皮紅色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

  • Alessandra Rich AW16紅色蛇皮黑色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

    Alessandra Rich AW16紅色蛇皮黑色流蘇晚宴包，56,800元。(by Snob)

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