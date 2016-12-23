2016耶誕專輯10：耶誕金色魔法！

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

耶誕魔法

金色是今年耶誕節珠寶、飾品品牌營造耶誕氣氛的代表色。

Swarovski由形象大使卡莉克羅斯（Karlie Kloss）帶領營造金色耶誕形象，形象短片中她不但全身金光閃閃，金色的氣球與金色的耶誕掛飾更將派對場地營造出熱鬧無比的形象，令人心生嚮往。金色水晶掛飾、金色項鍊、金色手環等是她選中準備送給親朋好友的禮物。

Weng Collection以雙色水晶網布打造派對飾品，不對稱的設計讓造型更顯活潑俏皮。Alexandre Zouari以銀杏和冬青葉為造型的髮飾點出冬日節慶氛圍。

珠寶則以黃K金領軍，Tiffany主打18K金鑽飾，傳奇設計師Elsa Peretti的Diamonds By The Yard系列與創意總監Francesca Amfitheatrof最新力作T Two戒指等時尚珠寶混搭出個人派對風格。Tasaki主打comet系列，以18K金勾勒出慧星劃過天際的動感線條，搭配鑲嵌Akoya日本珠或南洋珠，饒富童趣。De Beers以冬日暖陽（Winter Sun）為主題，金黃彩鑽與咖啡色彩鑽營造如太陽般溫暖人心的效果，意為「護身符」的「Talisman」更添守護心意。

點睛品耶誕推出g Collection新作，以幾何造型足金首飾打造現代女性風采，方形果敢幹練、圓形八面玲瓏，顆顆紋路獨一無二的波斯瑪瑙洋溢神秘感，豐富的產品款式可讓女人自由搭配、多重疊戴出獨特的時尚感，在生活與派對中皆能顯現自我魅力。

圖片提供／Swarovski、Celine、Tasaki、Tiffany、Weng Collection、Alexandre Zouari、De Beers、Tommy Hilfiger、Stella McCartney、Salvatore Ferragamo、點睛品