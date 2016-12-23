2016耶誕專輯9：耶誕金色派對！

2016-12-23

記者王瀅娟／台北報導

金色讓人聯想到歡樂無限的派對、揮動魔法的瞬間，深具耶誕精神。

金色派對

Delvaux耶誕迷你系列以畫家古斯塔夫克林姆（Gustav Klimt）為靈感，向他的「黃金時代」致敬。二十世紀初，金色主導了這位象徵主義代表畫家作品中的裝飾，克林姆亦曾為布魯塞爾的斯托克雷特宮（Stoclet Palace）主餐室設計金光閃閃的鑲嵌壁畫。Delvaux在染製成紅色的短吻鱷魚皮上覆上金箔，或採用PalominoMetal金屬光澤皮革，讓經典手袋「Le Brillant」與「Tempete」散發如貴金屬般的奪目光采，內襯十多道工序處理的柔滑金屬色羊皮，讓手袋從內到外都華美絢麗，更添驚喜，深刻感受工藝之美。

Fendi推出Gold Edition迷你系列歡慶佳節，「Dotcom Click」、「Micro Baguette」等主打包均換上金色新裝，並以黑色襯托其洗練氣息，黑金波紋帶來生動活潑又奢華的節奏。Bvlgari耶誕Serpenti Forever配件系列亦洋溢金燦色彩，經16道染色工序與數小時乾燥而得的金屬光澤小牛皮繡以蛇鱗紋路，搭配黑色與金色亮粉琺瑯蛇頭按釦與淡金色鍊帶。Miu Miu金屬色Nappa小羊皮搭配誇張的寶石釦飾或鍊帶，展現一貫的奢華叛逆風格。

Longchamp耶誕推出Strass系列，以鑲嵌施華洛世奇水晶的經典竹節釦頭為特色，金屬光澤小羊皮皮質柔軟延展性佳，圓弧形肩揹包搭配可調節長度的流蘇抽繩，可上肩亦可繞腕手拎，手拿包造型典雅，兩款均設有雙層內袋，可整齊收納貴重物品與手機，輕鬆展現派對女王風采。

圖片提供／Delvaux、Bvlgari、Longchamp、Fendi